Слуцкий: «Кварацхелия входит в пятерку ярчайших игроков топ-5 лиг Европы»

Ждите Зинаиду с предложением.)
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий полагает, что его полузащитник Хвича Кварацхелия готов к топ-5 европейским чемпионатам. Он нормально относится к возможному трансферу грузина.
«Я думаю, что этот игрок входит по всем основным футбольным характеристикам и метрикам в пятерку ярчайших игроков из топ-5 лиг Европы. Каждому овощу или фрукту своя грядка и своe время. Поэтому ты не можешь орла запихнуть в клетку для колибри.
Если человек действительно перерос уровень и действительно может быть конкурентоспособен на принципиально другом уровне футбола и принципиально в других лигах, то, с одной стороны, это должно быть сожаление, с другой стороны, это должна быть безумная гордость, что нам удалось подготовить человека, который, я очень надеюсь, будет сверхконкурентоспособен в ведущих командах Европы», – сказал Слуцкий.
- Кварацхелия стоит 15 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ футболист провел 23 матча, забил 4 гола, сделал 8 результативных пасов.
- «Рубин» идет в РПЛ 4-м.