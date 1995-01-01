⚽ РПЛ. «Урал» примет «Ахмат», «Зенит» сыграет с «Ротором», «Динамо» встретится с «Химками», «Локо» – в гостях у «Тамбова»

Очень предсказуемый по результатам тур и открывает его Гей-парочка со стажем.
Сегодня, 24 апреля, стартует 27-й тур российской Премьер-лиги.
В субботу состоятся четыре матча. Откроют игровой день «Урал» и «Ахмат», затем «Зенит» примет «Ротор», а в 19:00 мск начнутся сразу две встречи: «Динамо» – «Химки» и «Тамбов» – «Локомотив».
Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур
Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный)
24 апреля, 14:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Ротор (Волгоград)
24 апреля, 16:30 мск
24 апреля, 19:00 мск
24 апреля, 19:00 мск
25 апреля, 14:00 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Арсенал (Тула)
25 апреля, 16:30 мск
Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва)
25 апреля, 16:30 мск
25 апреля, 19:00 мск