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    ⚽ РПЛ. «Урал» примет «Ахмат», «Зенит» сыграет с «Ротором», «Динамо» встретится с «Химками», «Локо» – в гостях у «Тамбова»

    Сегодня, 24 апреля, стартует 27-й тур российской Премьер-лиги.

    В субботу состоятся четыре матча. Откроют игровой день «Урал» и «Ахмат», затем «Зенит» примет «Ротор», а в 19:00 мск начнутся сразу две встречи: «Динамо»«Химки» и «Тамбов»«Локомотив».

    Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный)

    24 апреля, 14:00 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ротор (Волгоград)

    24 апреля, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Динамо (Москва) – Химки

    24 апреля, 19:00 мск

    Тамбов – Локомотив (Москва)

    24 апреля, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Уфа – Сочи

    25 апреля, 14:00 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Арсенал (Тула)

    25 апреля, 16:30 мск

    Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва)

    25 апреля, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Рубин (Казань) – Краснодар

    25 апреля, 19:00 мск

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21878

      Боцман59rus 33 минуты назад

      Очень предсказуемый по результатам тур и открывает его Гей-парочка со стажем.

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