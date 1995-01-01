⚽ РПЛ. «Урал» примет «Ахмат», «Зенит» сыграет с «Ротором», «Динамо» встретится с «Химками», «Локо» – в гостях у «Тамбова»

Сегодня, 24 апреля, стартует 27-й тур российской Премьер-лиги.

В субботу состоятся четыре матча. Откроют игровой день «Урал» и «Ахмат», затем «Зенит» примет «Ротор», а в 19:00 мск начнутся сразу две встречи: «Динамо» – «Химки» и «Тамбов» – «Локомотив».

Чемпионат России. РПЛ. 27-й тур

Урал (Екатеринбург) – Ахмат (Грозный)

24 апреля, 14:00 мск

Зенит (Санкт-Петербург) – Ротор (Волгоград)

24 апреля, 16:30 мск

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Динамо (Москва) – Химки

24 апреля, 19:00 мск

Тамбов – Локомотив (Москва)

24 апреля, 19:00 мск

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Уфа – Сочи

25 апреля, 14:00 мск

Ростов (Ростов-на-Дону) – Арсенал (Тула)

25 апреля, 16:30 мск

Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва)

25 апреля, 16:30 мск

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Рубин (Казань) – Краснодар

25 апреля, 19:00 мск

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