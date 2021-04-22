АПЛ может изменить регламент, чтобы исключить новые попытки создать Суперлигу

В Англии обсуждают возможное изменение правил для участников футбольной Премьер-лиги.

По информации The Times, предлагается запретить командам возвращение в АПЛ в случае вступления в какой-либо новый турнир.

Таким образом хотят пресечь попытки английских клубов стать участниками Суперлиги Европы.