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    АПЛ может изменить регламент, чтобы исключить новые попытки создать Суперлигу

    В Англии обсуждают возможное изменение правил для участников футбольной Премьер-лиги.

    По информации The Times, предлагается запретить командам возвращение в АПЛ в случае вступления в какой-либо новый турнир.

    Таким образом хотят пресечь попытки английских клубов стать участниками Суперлиги Европы.

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    Источник: The Times

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    22.04.2021 23:19
    Комментарии5
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      Рейтинг: -934

      СуперПАВ9 41 минуту назад

      А это точно поможет?

      0
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      Рейтинг: -934

      СуперПАВ9 41 минуту назад

      Разумно

      1
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      Рейтинг: +232

      Лфшт 1 час назад

      Аве здравому смыслу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +46799

      portero 1 час назад

      правильно свой чемпионат важнее всего, хотите свободы: счастливого плавания...

      0
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      Рейтинг: +10750

      DeStar > portero 55 минут назад

      Ну так свой чемпионат Никто кидать не собирался . А так это уефа надавило ( и уже подарило евро матчи англии , не за этот ли закон подгон такой ? , ах как не подло ))

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