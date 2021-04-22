АПЛ может изменить регламент, чтобы исключить новые попытки создать Суперлигу

В Англии обсуждают возможное изменение правил для участников футбольной Премьер-лиги.
По информации The Times, предлагается запретить командам возвращение в АПЛ в случае вступления в какой-либо новый турнир.
Таким образом хотят пресечь попытки английских клубов стать участниками Суперлиги Европы.
- В Суперлиге планировали играть «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
- В итоге все указанные клубы объявили о выходе из турнира в течение нескольких суток после старта проекта.
Источник: The Times