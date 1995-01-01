Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

    Иванов: «Урал» выкупит Калинина у «Динамо»

    «Урал» доволен защитником Игорем Калининым. Екатеринбуржцы выкупят футболиста у «Динамо».

    – Что будет с Калининым в конце сезона?

    – У нас есть право выкупа. Будем выкупать Калинина.

    – Появилась информация, что московское «Динамо» не хочет его отдавать.

    – Мало ли что «Динамо» не хочет. Зачем контракт тогда они подписывали? Все условия перехода у нас прописаны в трансферном контракте.

    – То есть летом сядете за стол переговоров и будете решать?

    – Да ничего мы не будем. Заплатим деньги, заберем, а с Калининым договоримся.

    – Сам Игорь хочет остаться в «Урале»?

    – Это у него спросите. Мы с ним, конечно, общаемся, но на эту тему пока не разговаривали. В конце сезона заплатим деньги, он перейдет к нам и будем уже договариваться. Появляется какая-то информация, что кто-то им интересуется – это слухи.

    • Eurostavka сообщала, что Калининым интересуется «Ростов».
    • В нынешнем сезоне на счету Калинина 19 матчей в РПЛ и забитый гол.
    • «Урал» идет в РПЛ 12-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:34
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84791
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru