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    Чеферин – о роспуске Суперлиги: «Умение признать ошибку похвально. Клубы возвращаются в семью»

    Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на выход клубов из Суперлиги. Они исправили ошибку, сказал словенец.

    «Умение признавать ошибку похвально. Ошибка была большой.

    Сейчас клубы возвращаются в семью. Они могут предложить многое для развития европейского футбола. Сейчас важно двигаться вперед и выстроить единство, которое существовало ранее», – сказал Чеферин.

    • По словам вице-президента Суперлиги, проект пойдет вперед.
    • Начать сезон Суперлиги планировалось в августе.
    • Чеферин возглавляет УЕФА с 2016 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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