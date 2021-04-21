Чеферин – о роспуске Суперлиги: «Умение признать ошибку похвально. Клубы возвращаются в семью»

Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на выход клубов из Суперлиги. Они исправили ошибку, сказал словенец.

«Умение признавать ошибку похвально. Ошибка была большой.

Сейчас клубы возвращаются в семью. Они могут предложить многое для развития европейского футбола. Сейчас важно двигаться вперед и выстроить единство, которое существовало ранее», – сказал Чеферин.