Макгрегор: «Думаю о покупке «Манчестер Юнайтед»

Боец UFC Конор Макгрегор написал, что раздумывает о покупке «Манчестер Юнайтед». Он оставил твит после того как стало известно о возможной продаже клуба семьей Глейзеров.
«Привет, ребята. Подумываю о покупке «Манчестер Юнайтед». Как вы думаете?» – написал Макгрегор.
- Как подсчитало издание Daily Star, состояние Макгрегора – 252 миллиона долларов.
- По информации журналиста Daily Mail Майка Кигана, Глейзеры задумываются над продажей 75% акций клуба из-за событий вокруг Суперлиги.
- Глейзеры купили «Манчестер Юнайтед» в 2005 году за 900 миллионов евро.
Источник: твиттер Конора Макгрегора