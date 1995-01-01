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    Макгрегор: «Думаю о покупке «Манчестер Юнайтед»

    Боец UFC Конор Макгрегор написал, что раздумывает о покупке «Манчестер Юнайтед». Он оставил твит после того как стало известно о возможной продаже клуба семьей Глейзеров.

    «Привет, ребята. Подумываю о покупке «Манчестер Юнайтед». Как вы думаете?» – написал Макгрегор.

    • Как подсчитало издание Daily Star, состояние Макгрегора – 252 миллиона долларов.
    • По информации журналиста Daily Mail Майка Кигана, Глейзеры задумываются над продажей 75% акций клуба из-за событий вокруг Суперлиги.
    • Глейзеры купили «Манчестер Юнайтед» в 2005 году за 900 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Конора Макгрегора

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