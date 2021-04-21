Макгрегор: «Думаю о покупке «Манчестер Юнайтед»

Боец UFC Конор Макгрегор написал, что раздумывает о покупке «Манчестер Юнайтед». Он оставил твит после того как стало известно о возможной продаже клуба семьей Глейзеров.

«Привет, ребята. Подумываю о покупке «Манчестер Юнайтед». Как вы думаете?» – написал Макгрегор.