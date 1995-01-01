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    Федун: «Суперлига, не успев создаться, начала разваливаться. Даже блеф нормальный не получился»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о желании клубов выйти из Суперлиги.

    «У них даже нормальный блеф не получился. Как я и говорил, Суперлига, не успев создаться, начала разваливаться. Для меня это очевидно. Теперь УЕФА не должна гнуться перед суперклубами и перераспределять в их пользу доходы от Лиги чемпионов»,

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    Источник: «Чемпионат»

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