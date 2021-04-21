Федун: «Суперлига, не успев создаться, начала разваливаться. Даже блеф нормальный не получился»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о желании клубов выйти из Суперлиги.
«У них даже нормальный блеф не получился. Как я и говорил, Суперлига, не успев создаться, начала разваливаться. Для меня это очевидно. Теперь УЕФА не должна гнуться перед суперклубами и перераспределять в их пользу доходы от Лиги чемпионов»,
- Из Суперлиги вышли пять английских клубов: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
- «Челси» – единственный английский клуб, не объявивший о выходе из Суперлиги.
- Экстренное совещание по роспуску турнира началось в 00:30 по Москве.
Источник: «Чемпионат»