Федун: «Суперлига, не успев создаться, начала разваливаться. Даже блеф нормальный не получился»

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о желании клубов выйти из Суперлиги.

«У них даже нормальный блеф не получился. Как я и говорил, Суперлига, не успев создаться, начала разваливаться. Для меня это очевидно. Теперь УЕФА не должна гнуться перед суперклубами и перераспределять в их пользу доходы от Лиги чемпионов»,