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  • Федун: «Суперлига, не успев создаться, начала разваливаться. Даже блеф нормальный не получился»

Федун: «Суперлига, не успев создаться, начала разваливаться. Даже блеф нормальный не получился»

21 апреля 2021, 01:33
5

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о желании клубов выйти из Суперлиги.

«У них даже нормальный блеф не получился. Как я и говорил, Суперлига, не успев создаться, начала разваливаться. Для меня это очевидно. Теперь УЕФА не должна гнуться перед суперклубами и перераспределять в их пользу доходы от Лиги чемпионов»,

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (5)
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MrZLOba
1618970476
Вот тебя меньше всего слушать на эту тему, тебя на.бали все кто можно) один вон на пару месяцев к вам съездил 400 лямов получил)
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Garrincha58
1618983883
странно что всё это быстро закончилось
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Garrincha58
1618985164
кстати и перемены тоже назревают ведь нынешняя ЛЧ тоже уже поднадоела все одни и те же команды всегда в 1/4 и в полуфинал выходят и это тоже надоело всё предсказуемо потому что как с этими командами можно бороться другим вот пример АЯКС в позапрошлом году собрал отличную команду и как они играли почти чуть до финала не дошли и что на следующий год раздербанили её европейские гранды и нет команды тоесть остатки прошлого уже не те в ЛЧ не конкурентны Порту каждый год дербанят и Боруссию Бавария скупила всё что есть в Бундеслиге и гегемонит тоже самое в Италии в своё время и у нас в 90-е Спартак всех скупал а в советское время всех манили в киевское Динамо нет справедливости да и сейчас думаю летом у Рубина заберут и Макарова и Квичу и опять Рубин превратится в припаркованный автобус
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САДЫЧОК
1618986949
Вроде бы богатый человек этот Федун , должен быть понятливым.Перес добился Главного -он уже выбил бабосы для супер клубов с УЕФА . Сразу они задвигались и начали грубо говоря делиться с элитными клубами !
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JTherry
1618996308
Федун: "Как я и говорил, Суперлига, не успев создаться, начала разваливаться" ...ну что сказать - оракул вы, Леонид Арнольдович!))
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