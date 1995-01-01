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    ⚡ «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм» вышли из Суперлиги

    Еще четыре клуба-основателя Суперлиги объявили о выходе из турнира.

    С официальными заявлениями выступили четыре английских клуба: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

    «Мы внимательно выслушали реакцию наших болельщиков, правительства Великобритании и других ключевых заинтересованных сторон, и не будем участвовать в Суперлиге», – сказано в заявлении «МЮ».

    «Ливерпуль» подтверждает, что прекращает участие в планах по созданию Суперлиги», – говорится в сообщении клуба.

    «Мы совершили ошибку и приносим извинения», – написала пресс-служба «Арсенала» в твиттере.

    «Тоттенхэм» сожалеет о тревоге и расстройствах, вызванных вступлением в Суперлигу», – сказал президент лондонцев Даниэль Леви.

    • «Манчестер Сити» первым из клубов-основателей Суперлиги объявил о выходе из состава участников турнира.
    • «Челси» – единственный английский клуб, не объявивший о выходе из Суперлиги.
    • Экстренное совещание по роспуску турнира началось в 00:30 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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