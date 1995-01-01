Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    2 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    АПЛ: «Рассматриваем все меры, чтобы помешать Суперлиге и привлечь к ответственности ее акционеров»

    АПЛ против создания европейской Суперлиги. Эту точку зрения поддерживают 14 клубов чемпионата.

    «Премьер-лига, наряду с ФА, встретилась сегодня с клубами, чтобы обсудить последствия учреждения Суперлиги. 14 клубов на собрании единогласно и энергично отвергли планы проведения этого соревнования.

    Премьер-лига рассматривает все возможные меры, чтобы помешать ей, а также привлечь к ответственности акционеров.

    Лига будет продолжать работать с ключевыми заинтересованными сторонами, включая фанатские группы, Правительство, УЕФА, ФА, чтобы защитить наилучшие интересы игры и призвать те клубы, которые участвуют в Суперлиге, немедленно прекратить свое участие.

    Премьер-лига хотела бы поблагодарить болельщиков и все заинтересованные стороны за поддержку, которую они оказали на этой неделе по этому важному вопросу. Эта реакция доказывает, как много значит для людей наша открытая пирамида и футбольное сообщество», – заявила АПЛ.

    • Джордан Хендерсон созвал экстренное совещание капитанов АПЛ по поводу Суперлиги.
    • Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные.
    • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.

    Гвардиола – о Суперлиге: «Это не спорт, когда успех гарантирован и не важно, проиграешь ты или нет»

    Перес: «Участники Суперлиги не будут исключены из ЛЧ и своих лиг. Футболисты смогут играть за сборные»

    Инфантино: «Обсудим вариант проведения ЧМ и Евро раз в два года»

    ФИФА – о Суперлиге Европы: «Можем выразить только неодобрительное отношение к созданию турнира»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: АПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:36
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84723
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru