АПЛ: «Рассматриваем все меры, чтобы помешать Суперлиге и привлечь к ответственности ее акционеров»

АПЛ против создания европейской Суперлиги. Эту точку зрения поддерживают 14 клубов чемпионата.

«Премьер-лига, наряду с ФА, встретилась сегодня с клубами, чтобы обсудить последствия учреждения Суперлиги. 14 клубов на собрании единогласно и энергично отвергли планы проведения этого соревнования.

Премьер-лига рассматривает все возможные меры, чтобы помешать ей, а также привлечь к ответственности акционеров.

Лига будет продолжать работать с ключевыми заинтересованными сторонами, включая фанатские группы, Правительство, УЕФА, ФА, чтобы защитить наилучшие интересы игры и призвать те клубы, которые участвуют в Суперлиге, немедленно прекратить свое участие.

Премьер-лига хотела бы поблагодарить болельщиков и все заинтересованные стороны за поддержку, которую они оказали на этой неделе по этому важному вопросу. Эта реакция доказывает, как много значит для людей наша открытая пирамида и футбольное сообщество», – заявила АПЛ.

Джордан Хендерсон созвал экстренное совещание капитанов АПЛ по поводу Суперлиги.

созвал экстренное совещание капитанов АПЛ по поводу Суперлиги. Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные.

Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.

Гвардиола – о Суперлиге: «Это не спорт, когда успех гарантирован и не важно, проиграешь ты или нет»

Перес: «Участники Суперлиги не будут исключены из ЛЧ и своих лиг. Футболисты смогут играть за сборные»

Инфантино: «Обсудим вариант проведения ЧМ и Евро раз в два года»

ФИФА – о Суперлиге Европы: «Можем выразить только неодобрительное отношение к созданию турнира»