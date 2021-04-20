АПЛ: «Рассматриваем все меры, чтобы помешать Суперлиге и привлечь к ответственности ее акционеров»

АПЛ против создания европейской Суперлиги. Эту точку зрения поддерживают 14 клубов чемпионата.
«Премьер-лига, наряду с ФА, встретилась сегодня с клубами, чтобы обсудить последствия учреждения Суперлиги. 14 клубов на собрании единогласно и энергично отвергли планы проведения этого соревнования.
Премьер-лига рассматривает все возможные меры, чтобы помешать ей, а также привлечь к ответственности акционеров.
Лига будет продолжать работать с ключевыми заинтересованными сторонами, включая фанатские группы, Правительство, УЕФА, ФА, чтобы защитить наилучшие интересы игры и призвать те клубы, которые участвуют в Суперлиге, немедленно прекратить свое участие.
Премьер-лига хотела бы поблагодарить болельщиков и все заинтересованные стороны за поддержку, которую они оказали на этой неделе по этому важному вопросу. Эта реакция доказывает, как много значит для людей наша открытая пирамида и футбольное сообщество», – заявила АПЛ.
- Джордан Хендерсон созвал экстренное совещание капитанов АПЛ по поводу Суперлиги.
- Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные.
- Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
Гвардиола – о Суперлиге: «Это не спорт, когда успех гарантирован и не важно, проиграешь ты или нет»
Перес: «Участники Суперлиги не будут исключены из ЛЧ и своих лиг. Футболисты смогут играть за сборные»
Инфантино: «Обсудим вариант проведения ЧМ и Евро раз в два года»
ФИФА – о Суперлиге Европы: «Можем выразить только неодобрительное отношение к созданию турнира»