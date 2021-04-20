Главные новости дня. 12 топ-клубов Европы создали Суперлигу, «Тоттенхэм» уволил Моуринью

12 топ-клубов Европы подтвердили участие в Суперлиге
РПЛ выступила против создания Суперлиги Европы
Официально: «Тоттенхэм» уволил Моуринью
УЕФА одобрил новый формат ЛЧ. С 2024-го турнир расширится до 36 команд, групп не будет
Вилков пожизненно отстранен от судейства
Официально: футболисты клубов Суперлиги не смогут играть на чемпионатах мира и Европы
Карреру уволили из «Бари». Он проработал в клубе Серии С два месяца
Чеферин настаивает на исключении участников Суперлиги из 1/2 финала еврокубков. В ЛЧ могут вернуть «Баварию», «Боруссию» и «Порту»
«Зенит» интересуется форвардом «Фламенго» Габриэлем и защитником «Барселоны» Умтити
«СЭ»: «Спартак» заплатил Газизову 100 миллионов рублей, общая сумма компенсации – 400 миллионов
Источник: «Бомбардир»