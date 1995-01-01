Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    Главные новости дня. 12 топ-клубов Европы создали Суперлигу, «Тоттенхэм» уволил Моуринью

    12 топ-клубов Европы подтвердили участие в Суперлиге

    РПЛ выступила против создания Суперлиги Европы

    Официально: «Тоттенхэм» уволил Моуринью

    УЕФА одобрил новый формат ЛЧ. С 2024-го турнир расширится до 36 команд, групп не будет

    Вилков пожизненно отстранен от судейства

    Официально: футболисты клубов Суперлиги не смогут играть на чемпионатах мира и Европы

    Карреру уволили из «Бари». Он проработал в клубе Серии С два месяца

    Чеферин настаивает на исключении участников Суперлиги из 1/2 финала еврокубков. В ЛЧ могут вернуть «Баварию», «Боруссию» и «Порту»

    «Зенит» интересуется форвардом «Фламенго» Габриэлем и защитником «Барселоны» Умтити

    «СЭ»: «Спартак» заплатил Газизову 100 миллионов рублей, общая сумма компенсации – 400 миллионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:01
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84706
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru