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    Deutsche Welle: УЕФА одобрил новый формат ЛЧ. С 2024-го турнир расширится до 36 команд, групп не будет

    УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов, сообщает Deutsche Welle. Обновленный турнир стартует в 2024 году.

    Сообщается, что вместо 32 команд в ЛЧ будут играть 36. Новый формат не предусматривает разделения на группы. Элитным клубам, не прошедшим отбор в Лигу чемпионов, предоставят новые места.

    Каждый клуб гарантированно проведет по десять матчей в турнире. Доходы участников Лиги чемпионов увеличатся.

    Восемь лучших команд будут напрямую выходить в плей-офф. Остальные клубы будут проходить отбор через новый раунд плей-офф.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Deutsche Welle

    Немецкая международная телерадиокомпания. Аудитория твиттера о спорте – более 65,9 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 13:33
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1438

      DMитрий 43 минуты назад

      Надеюсь большинство болельщиков, ценящих спорт как честную без компромиссную борьбу, более благоразумны и не станут посещать матчи (если состоятся) суперлажи и смотреть по ТВ. Тогда вся эта задумка лопнет как мыльный пузырь. Нет спроса, - нет... , со всеми вытекающими.

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      Рейтинг: +205

      Лфшт 1 час назад

      Реформы, революция. = смута

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      Рейтинг: +2993

      Snek 1 час назад

      Ничего непонятно...
      Вообще начался разброд и шатания. УЕФА о чём-то не может договориться с популярными клубами, популярные клубы пользуются своим положением. А ещё пандемия рушит футбольную экономику. Тут наверное несколько факторов, что УЕФА запрещает пусть болельщиков на стадион, а самые большие доходы в дни матча клубы потеряли. Так же непонятные системы проведения турниров...
      Кубок конференций какой-то, зачем?
      Мне кажется реформы нужны не в турнирах в первую очередь, как и не нужна никому Суперлига и дисквалификация игроков. Реформы нужны в ФИФА и УЕФА, видимо, только это спасёт ситуацию.

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      Рейтинг: +12435

      KLIM777 1 час назад

      конченные реформаторы.

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      Рейтинг: +11807

      Skull_Boy 1 час назад

      Очередной даунизм, например как у нас с кубком

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      Рейтинг: +2684

      neveldomha 1 час назад

      Нахрена эти реформы. Оставьте как было.

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      Рейтинг: +17033

      vladimir-7 > neveldomha 1 час назад

      Мало наваривают денег, да и разос**лись между собой УЕФА и
      ФИФА из-за них. Вот поэтому ФИФА делает свой розыгрыш из
      элитных клубов, имеющих деньги и гарантии играть в Суперлиге, а УЕФА вынужден создать свою лигу из оставшихся нищих, в финансовом смысле, команд.

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      Рейтинг: +2769

      absent32 2 часа назад

      -Элитным клубам, не прошедшим отбор в Лигу чемпионов, предоставят новые места.
      Какие еще места элитным клубам? Элитные клубы должны эти места завоевывать, а не получать! Что за бред!!! И кто попадает под этакое звание - Элитный клуб? Просто так взять и повесить этот ярлык особо не богатому клубу на евротрофеи, это бред! Да, если есть бабло ты в элите, если нет, то будь хоть 5 раз Ноттингем Форестом ты в элите не окажешься! То есть условные Ливерпуль или Милан не прошли отбор в ЛЧ через свой чемпионат все равно получат место в турнире? Как? Где спортивный дух, где уважение к тем, кто за место в ЛЧ бьется весь сезон? В этом и заключается вся прелесть любого вида спорта, маленький бьет большого, большой бьет маленького и по итогам именно сильнейший достоин как высшей награды, так и сразиться среди лучших из лучших. А тут на тебе на блюдечке путевочку в турнир сильнейших! Сейчас эта Суперлига наведет смуты, что и само УЕФА наделает поспешных несправедливых решений!

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      Рейтинг: +144

      MrZLOba > absent32 20 минут назад

      Да уже давно наводит, поэтому я говорю лучше пусть эти богачи между собой играют

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      Рейтинг: +193

      КаДеС 2 часа назад

      Не предусматривает разделения на группы?
      10 матчей. Если сразу плей-офф, то как гарантируется 10 матчей. Если все играют в одной группе, то почему игр всего 10?

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      Рейтинг: +2974

      Semenycch 2 часа назад

      Как это групп не будет? И почему только 10матчей? Как будут определять соперников?

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