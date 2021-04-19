Deutsche Welle: УЕФА одобрил новый формат ЛЧ. С 2024-го турнир расширится до 36 команд, групп не будет

УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов, сообщает Deutsche Welle. Обновленный турнир стартует в 2024 году.

Сообщается, что вместо 32 команд в ЛЧ будут играть 36. Новый формат не предусматривает разделения на группы. Элитным клубам, не прошедшим отбор в Лигу чемпионов, предоставят новые места.

Каждый клуб гарантированно проведет по десять матчей в турнире. Доходы участников Лиги чемпионов увеличатся.

Восемь лучших команд будут напрямую выходить в плей-офф. Остальные клубы будут проходить отбор через новый раунд плей-офф.