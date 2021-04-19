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  • Deutsche Welle: УЕФА одобрил новый формат ЛЧ. С 2024-го турнир расширится до 36 команд, групп не будет

Deutsche Welle: УЕФА одобрил новый формат ЛЧ. С 2024-го турнир расширится до 36 команд, групп не будет

19 апреля 2021, 13:33
12

УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов, сообщает Deutsche Welle. Обновленный турнир стартует в 2024 году.

Сообщается, что вместо 32 команд в ЛЧ будут играть 36. Новый формат не предусматривает разделения на группы. Элитным клубам, не прошедшим отбор в Лигу чемпионов, предоставят новые места.

Каждый клуб гарантированно проведет по десять матчей в турнире. Доходы участников Лиги чемпионов увеличатся.

Восемь лучших команд будут напрямую выходить в плей-офф. Остальные клубы будут проходить отбор через новый раунд плей-офф.

Источник: Deutsche Welle

Немецкая международная телерадиокомпания. Аудитория твиттера о спорте – более 65,9 тысяч подписчиков.

Лига чемпионов
Комментарии (12)
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КаДеС
1618829963
Не предусматривает разделения на группы? 10 матчей. Если сразу плей-офф, то как гарантируется 10 матчей. Если все играют в одной группе, то почему игр всего 10?
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absent32
1618830054
-Элитным клубам, не прошедшим отбор в Лигу чемпионов, предоставят новые места. Какие еще места элитным клубам? Элитные клубы должны эти места завоевывать, а не получать! Что за бред!!! И кто попадает под этакое звание - Элитный клуб? Просто так взять и повесить этот ярлык особо не богатому клубу на евротрофеи, это бред! Да, если есть бабло ты в элите, если нет, то будь хоть 5 раз Ноттингем Форестом ты в элите не окажешься! То есть условные Ливерпуль или Милан не прошли отбор в ЛЧ через свой чемпионат все равно получат место в турнире? Как? Где спортивный дух, где уважение к тем, кто за место в ЛЧ бьется весь сезон? В этом и заключается вся прелесть любого вида спорта, маленький бьет большого, большой бьет маленького и по итогам именно сильнейший достоин как высшей награды, так и сразиться среди лучших из лучших. А тут на тебе на блюдечке путевочку в турнир сильнейших! Сейчас эта Суперлига наведет смуты, что и само УЕФА наделает поспешных несправедливых решений!
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neveldomha
1618831232
Нахрена эти реформы. Оставьте как было.
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Skull_Boy
1618831541
Очередной даунизм, например как у нас с кубком
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Snek
1618833106
Ничего непонятно... Вообще начался разброд и шатания. УЕФА о чём-то не может договориться с популярными клубами, популярные клубы пользуются своим положением. А ещё пандемия рушит футбольную экономику. Тут наверное несколько факторов, что УЕФА запрещает пусть болельщиков на стадион, а самые большие доходы в дни матча клубы потеряли. Так же непонятные системы проведения турниров... Кубок конференций какой-то, зачем? Мне кажется реформы нужны не в турнирах в первую очередь, как и не нужна никому Суперлига и дисквалификация игроков. Реформы нужны в ФИФА и УЕФА, видимо, только это спасёт ситуацию.
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Лфшт
1618834402
Реформы, революция. = смута
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Cules2013
1618844025
Решили по-быстрому реформировать так, чтобы на Суперлигу было похоже?)
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BRO_football
1618863867
Вообще ничего не понятно. Групп нет, но каждый клуб проводит гарантированно 10 матчей. Это как так? Это даже не плей-офф, ведь клуб не вылетает из турнира, если проигрывает в этих 10 матчах. Игра на вылет уже будет после них. А 8 лучших команд как будут отбирать? Будут считать набранные очки за победы и ничьи в этих 10 матчах? Так ведь это и есть формат групп! Или основная идея в том, что каждый из 10 матчей будет проводится с абсолютно разными клубами, что нельзя было реализовать в группах, и тем самым повышая интерес зрителей? Трудно сказать. Надо больше информации.
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Hektor 84
1618948373
В УЕФА явно что то курят! При чем уже давно. А сейчас вообще какую то порнографию выдумали. Количество клубов на групповой стадии наоборот нужно сократить. Матчи групповой стадии с каждым годом все скучнее и скучнее.
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