The Athletic: «Тоттенхэм» уволил Моуринью

Автобусная тактика моуриньо устарела. А ничего нового он после "перезагрузки" так и не выдумал. Поэтому хрен знает, может пора ему и на пенсию. Анализировать матчи на тв
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отправлен в отставку с занимаемого поста.
Об увольнении португальца сообщил The Athletic и ряд других британских источников. Официально клуб эту информацию пока не подтвердил.
- Моуринью возглавлял «Тоттенхэм» с 23 ноября 2019 года.
- Команда идет на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ.
- В последних шести матчах у лондонцев всего одна победа.