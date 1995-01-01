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    The Athletic: «Тоттенхэм» уволил Моуринью

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отправлен в отставку с занимаемого поста.

    Об увольнении португальца сообщил The Athletic и ряд других британских источников. Официально клуб эту информацию пока не подтвердил.

    • Моуринью возглавлял «Тоттенхэм» с 23 ноября 2019 года.
    • Команда идет на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ.
    • В последних шести матчах у лондонцев всего одна победа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии6
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      Рейтинг: +671

      ab15488 4 минуты назад

      Автобусная тактика моуриньо устарела. А ничего нового он после "перезагрузки" так и не выдумал. Поэтому хрен знает, может пора ему и на пенсию. Анализировать матчи на тв

      0
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      Рейтинг: +900

      Красногорск_Фан 22 минуты назад

      По результатам - заслуживает увольнения. Хотя если новый тренер возьмет у МС кубок лиги, это будет заслуга Моура и первый кубок с лохматых времен. Такое впечатление, что раньше Моура больше волновали победы, а сейчас приходит на хорошую работу, при увольнении получает хорошие отступные. Может его все устраивает ))

      0
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      Рейтинг: +2671

      neveldomha 31 минуту назад

      Похоже, что Маур не согласился с линией партии по уходу к отшельникам.

      1
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      Рейтинг: +3183

      Fusballer 31 минуту назад

      В Спартак?)

      2
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      ...
      Рейтинг: +1245

      PassCSKA > Fusballer 30 минут назад

      В Тамбов))

      0
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      Рейтинг: +3183

      Fusballer > PassCSKA 28 минут назад

      По вчерашней игре разницы нет)))

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