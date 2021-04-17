Приятель Николича Гурцкая: «Вероятность ухода тренера из «Локомотива» после сезона – 80-90 процентов»

А зачем там тренеры, игроки...Ведь есть арбитры на любой случай жизни!
Футбольный агент Тимур Гурцкая полагает, что главный тренер «Локомотива» Марко Николич вскоре покинет клуб. Однако контракт действует до следующего лета.
«Игроков не продлевают, Николич недоволен, может собраться и уехать. Есть ли у него предложения? Думаю, что будут.
Какова вероятность, что Николич останется? 10-20 процентов», – сказал Гурцкая.
- «Локомотив» добился 9 побед подряд.
- Команда идет в таблице РПЛ 2-й.
- Гурцкая говорил, что состоит в приятельских отношениях с Николичем.