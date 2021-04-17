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    Приятель Николича Гурцкая: «Вероятность ухода тренера из «Локомотива» после сезона – 80-90 процентов»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая полагает, что главный тренер «Локомотива» Марко Николич вскоре покинет клуб. Однако контракт действует до следующего лета.

    «Игроков не продлевают, Николич недоволен, может собраться и уехать. Есть ли у него предложения? Думаю, что будут.

    Какова вероятность, что Николич останется? 10-20 процентов», – сказал Гурцкая.

    • «Локомотив» добился 9 побед подряд.
    • Команда идет в таблице РПЛ 2-й.
    • Гурцкая говорил, что состоит в приятельских отношениях с Николичем.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    17.04.2021 23:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: -76

      Свин-токсик 18 минут назад

      А зачем там тренеры, игроки...Ведь есть арбитры на любой случай жизни!

      0
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      Рейтинг: +12426

      KLIM777 1 час назад

      Ему пора и в Зените тренеру пора тоже, несмотря на победы над тамбовами.

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