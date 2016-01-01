Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

    Главные новости дня. «Зенит» ушел от поражения в «Краснодаре», Флик сообщил об уходе из «Баварии»

    РПЛ. «Краснодар» вел в два мяча, но упустил победу над «Зенитом».

    Глушаков – о «Спартаке»: «Его искусственно разрушили. Понимали, что команда будет неоднократным чемпионом».

    Глушаков: «Все дела в «Спартаке» или около клуба прикрыли мной. Со временем выйдет вся правда».

    Роналду пропустит матч с «Аталантой» из-за травмы.

    Глушаков: «Каррера сказал, чтобы мы решили, кто останется, Гранат или Паршивлюк. А как мы можем решать? Мы президенты?».

    Мелкадзе забил «Химкам» ударом через себя. Это его первый гол с октября.

    «Локомотив» забил «Ростову» после выхода Песьякова за пределы штрафной.

    Арбитр Федотов: «Пенальти в ворота «Ростова» выдуман. Судьи отдают долги Сухине».

    Флик: «Хочу расторгнуть контракт с «Баварией» по окончании сезона».

    «Срали, блевали». Гурцкая рассказал об отравлении «Локомотива» перед кубковой игрой с «Сочи».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:26
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84600
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru