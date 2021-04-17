Главные новости дня. «Зенит» ушел от поражения в «Краснодаре», Флик сообщил об уходе из «Баварии»

РПЛ. «Краснодар» вел в два мяча, но упустил победу над «Зенитом».

Глушаков – о «Спартаке»: «Его искусственно разрушили. Понимали, что команда будет неоднократным чемпионом».

Глушаков: «Все дела в «Спартаке» или около клуба прикрыли мной. Со временем выйдет вся правда».

Роналду пропустит матч с «Аталантой» из-за травмы.

Глушаков: «Каррера сказал, чтобы мы решили, кто останется, Гранат или Паршивлюк. А как мы можем решать? Мы президенты?».

Мелкадзе забил «Химкам» ударом через себя. Это его первый гол с октября.

«Локомотив» забил «Ростову» после выхода Песьякова за пределы штрафной.

Арбитр Федотов: «Пенальти в ворота «Ростова» выдуман. Судьи отдают долги Сухине».

Флик: «Хочу расторгнуть контракт с «Баварией» по окончании сезона».

«Срали, блевали». Гурцкая рассказал об отравлении «Локомотива» перед кубковой игрой с «Сочи».