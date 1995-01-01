⚽ РПЛ. «Ахмат» примет «Химки», «Локомотив» сыграет с «Ростовом», «Динамо» встретится с «Ротором», «Зенит» – в гостях у «Краснодара»

Сегодня, 17 апреля, стартует 26-й тур российской Премьер-лиги. В субботу состоятся четыре матча.

Сначала в Грозном в 14:00 мск встретятся «Ахмат» и «Химки».

В 16:30 мск начнутся сразу два поединка: «Локомотив» – «Ростов» и «Ротор» – «Динамо».

Закроют игровой день «Краснодар» и «Зенит». Начало – в 19:00 мск.

Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

Ахмат (Грозный) – Химки

17 апреля, 14:00 мск

Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

17 апреля, 16:30 мск

Ротор (Волгоград) – Динамо (Москва)

17 апреля, 16:30 мск

Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург)

17 апреля, 19:00 мск

Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань)

18 апреля, 12:00 мск

Арсенал (Тула) – Тамбов

18 апреля, 14:00 мск

Сочи – ЦСКА (Москва)

18 апреля, 16:30 мск

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Спартак (Москва) – Уфа

18 апреля, 19:00 мск

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