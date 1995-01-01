⚽ РПЛ. «Ахмат» примет «Химки», «Локомотив» сыграет с «Ростовом», «Динамо» встретится с «Ротором», «Зенит» – в гостях у «Краснодара»

Ахмат -Химки 1-2
Локо-Ростов 2-0
Динамо-Ротор 3-1
Зенит-Краснодар 2-0
Урал-Рубин 2-1
Спартак-Уфа 2-0
За угаданный результат 3 балла, за угаданную разницу мячей 2 балла, за угаданный результат 1 балл. Кто хочет зарубиться и проверить себя?))) Пишите здесь и потом подсчитаем
Сочи-Цска 3-2
Арсенал-Тамбов 1-1
Сегодня, 17 апреля, стартует 26-й тур российской Премьер-лиги. В субботу состоятся четыре матча.
Сначала в Грозном в 14:00 мск встретятся «Ахмат» и «Химки».
В 16:30 мск начнутся сразу два поединка: «Локомотив» – «Ростов» и «Ротор» – «Динамо».
Закроют игровой день «Краснодар» и «Зенит». Начало – в 19:00 мск.
Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур
17 апреля, 14:00 мск
Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)
17 апреля, 16:30 мск
Ротор (Волгоград) – Динамо (Москва)
17 апреля, 16:30 мск
Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург)
17 апреля, 19:00 мск
Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань)
18 апреля, 12:00 мск
18 апреля, 14:00 мск
18 апреля, 16:30 мск
18 апреля, 19:00 мск