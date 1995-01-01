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    ⚽ РПЛ. «Ахмат» примет «Химки», «Локомотив» сыграет с «Ростовом», «Динамо» встретится с «Ротором», «Зенит» – в гостях у «Краснодара»

    Сегодня, 17 апреля, стартует 26-й тур российской Премьер-лиги. В субботу состоятся четыре матча.

    Сначала в Грозном в 14:00 мск встретятся «Ахмат» и «Химки».

    В 16:30 мск начнутся сразу два поединка: «Локомотив»«Ростов» и «Ротор»«Динамо».

    Закроют игровой день «Краснодар» и «Зенит». Начало – в 19:00 мск.

    Чемпионат России. РПЛ. 26-й тур

    Ахмат (Грозный) – Химки

    17 апреля, 14:00 мск

    Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    17 апреля, 16:30 мск

    Ротор (Волгоград) – Динамо (Москва)

    17 апреля, 16:30 мск

    Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург)

    17 апреля, 19:00 мск

    Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань)

    18 апреля, 12:00 мск

    Арсенал (Тула) – Тамбов

    18 апреля, 14:00 мск

    Сочи – ЦСКА (Москва)

    18 апреля, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Спартак (Москва) – Уфа

    18 апреля, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:12
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1860

      petrucho-spb 33 минуты назад

      Ахмат -Химки 1-2
      Локо-Ростов 2-0
      Динамо-Ротор 3-1
      Зенит-Краснодар 2-0
      Урал-Рубин 2-1
      Спартак-Уфа 2-0
      За угаданный результат 3 балла, за угаданную разницу мячей 2 балла, за угаданный результат 1 балл. Кто хочет зарубиться и проверить себя?))) Пишите здесь и потом подсчитаем

      Сочи-Цска 3-2

      Арсенал-Тамбов 1-1

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      Рейтинг: +1511

      Январь 59 1 час назад

      Этот тур не будет скучный. Локо-Ростов и Сочи -ЦСКА явные самые важные матчи тура. Ещё год назад центровая игра была бы Краснодар Зенит, сегодня эта игра (я болею за быков) не вызывает никакого интереса. Смотреть очередной расстрел инвалидов из крупнокалиберного оружия- не интересно. А ждать от быков той игры к которой мы привыкли уже не представляю возможным.

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