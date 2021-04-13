«Спартак»: «Мы против любых признаков расовой, национальной или религиозной нетерпимости на стадионах»

«Спартак» выпустил заявление с позицией клуба касательно дискриминации в футболе.

После воскресного дерби с «Локомотивом» спартаковских фанатов обвинили в расизме по отношению к вратарю Гилерме.

«Наш клуб заявляет о полном неприятии всех видов дискриминации в футболе. Мы против любых признаков расовой, национальной или религиозной нетерпимости на стадионах.

ФК «Спартак-Москва» совместно с официальным фан-клубом красно-белых регулярно проводит работу среди своих болельщиков по недопущению подобных нарушений.

Перед каждым туром мы убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования, не использовать пиротехнических изделий в ходе игры, избегать ненормативной лексики, оскорблений по расовому признаку, цвету кожи, этническому, национальному или социальному происхождению, публичной демонстрации баннеров, флагов, надписей политического, экстремистского или националистического характера», – говорится в заявлении «Спартака».