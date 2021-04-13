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  • «Спартак»: «Мы против любых признаков расовой, национальной или религиозной нетерпимости на стадионах»

«Спартак»: «Мы против любых признаков расовой, национальной или религиозной нетерпимости на стадионах»

13 апреля 2021, 15:56
4

«Спартак» выпустил заявление с позицией клуба касательно дискриминации в футболе.

После воскресного дерби с «Локомотивом» спартаковских фанатов обвинили в расизме по отношению к вратарю Гилерме.

«Наш клуб заявляет о полном неприятии всех видов дискриминации в футболе. Мы против любых признаков расовой, национальной или религиозной нетерпимости на стадионах.

ФК «Спартак-Москва» совместно с официальным фан-клубом красно-белых регулярно проводит работу среди своих болельщиков по недопущению подобных нарушений.

Перед каждым туром мы убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования, не использовать пиротехнических изделий в ходе игры, избегать ненормативной лексики, оскорблений по расовому признаку, цвету кожи, этническому, национальному или социальному происхождению, публичной демонстрации баннеров, флагов, надписей политического, экстремистского или националистического характера», – говорится в заявлении «Спартака».

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (4)
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Nerlinger
1618326958
Зато вы за Свинское недержание на трибунах
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paracetamol
1618327352
Ну да, а в это время свини и поросята на трибунах творят беспредел и хоть бы что им. Гнать всю эту к-б шайку из РПЛ поганой метлой!
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житель СПб
1618334761
Ну это - красивые пафосные слова. А на деле, как выясняется - 5 лет Гилерме чморили? И его еще наказали...
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sined1951
1618396492
Это обыкновенная отписка.
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