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    «Спартак»: «Мы против любых признаков расовой, национальной или религиозной нетерпимости на стадионах»

    «Спартак» выпустил заявление с позицией клуба касательно дискриминации в футболе.

    После воскресного дерби с «Локомотивом» спартаковских фанатов обвинили в расизме по отношению к вратарю Гилерме.

    «Наш клуб заявляет о полном неприятии всех видов дискриминации в футболе. Мы против любых признаков расовой, национальной или религиозной нетерпимости на стадионах.

    ФК «Спартак-Москва» совместно с официальным фан-клубом красно-белых регулярно проводит работу среди своих болельщиков по недопущению подобных нарушений.

    Перед каждым туром мы убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования, не использовать пиротехнических изделий в ходе игры, избегать ненормативной лексики, оскорблений по расовому признаку, цвету кожи, этническому, национальному или социальному происхождению, публичной демонстрации баннеров, флагов, надписей политического, экстремистского или националистического характера», – говорится в заявлении «Спартака».

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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