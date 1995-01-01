РПЛ. Гол Захаряна помог «Динамо» сыграть вничью с «Уралом» в меньшинстве, у Погребняка дубль

Таки-же не могут команды сыграть два матча за три дня. Что динама едва отскочила, что паровозам нынче архитяжко будет.
Закончился матч 25-го тура РПЛ между «Динамо» и «Уралом». Команды сыграли вничью – 2:2.
В составе хозяев забили Иван Ордец и Арсен Захарян. У гостей дубль сделал 37-летний Павел Погребняк.
С 56-й минуты «Динамо» играло в меньшинстве – красную карточку получил Себастьян Шиманьски.
Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур
Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Погребняк, 43; 1:1 – Ордец, 47; 1:2 – Захарян, 71; 2:2 – Погребняк, 75.
Удаления: Шиманьски, 56 – нет.