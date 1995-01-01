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    РПЛ. Гол Захаряна помог «Динамо» сыграть вничью с «Уралом» в меньшинстве, у Погребняка дубль

    Закончился матч 25-го тура РПЛ между «Динамо» и «Уралом». Команды сыграли вничью – 2:2.

    В составе хозяев забили Иван Ордец и Арсен Захарян. У гостей дубль сделал 37-летний Павел Погребняк.

    С 56-й минуты «Динамо» играло в меньшинстве – красную карточку получил Себастьян Шиманьски.

    Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

    Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Погребняк, 43; 1:1 – Ордец, 47; 1:2 – Захарян, 71; 2:2 – Погребняк, 75.

    Удаления: Шиманьски, 56 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:25
    Комментарии4
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      Рейтинг: +68

      Отжогин 4 минуты назад

      Таки-же не могут команды сыграть два матча за три дня. Что динама едва отскочила, что паровозам нынче архитяжко будет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10369

      ilichkadr 6 минут назад

      Гол Захаряна помог «Динамо» не обосраться. Паша это не хухры мухры..........

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19797

      bset 10 минут назад

      Погребняк - пушка. Сочи - зенитовская ...шка.

      0
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      Рейтинг: +10397

      paracetamol 10 минут назад

      Паша, Паша, гордость наша!

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