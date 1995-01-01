Последний 21 удар Месси в класико Примеры – безголевой. Он не забивает в них три года

Новую команду надо учить играть без Месси, а Месси на второй тайм рвать уставшего соперника или совсем пусть уходит в МС...
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не забивает в матчах против мадридского «Реала» с мая 2018 года. С тех пор он нанес по воротам мадридцев в рамках Примеры 21 удар.
В последнем матче против соперника Месси пробил по воротам семь раз.
- Таким образом, Месси не участвует в голах в класико с тех пор, как «Реал» покинул Криштиану Роналду.
- Месси с отрывом лидирует в списке бомбардиров сезона Примеры.
- «Барселона» идет в Примере 3-й.