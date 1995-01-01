Последний 21 удар Месси в класико Примеры – безголевой. Он не забивает в них три года

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не забивает в матчах против мадридского «Реала» с мая 2018 года. С тех пор он нанес по воротам мадридцев в рамках Примеры 21 удар.

В последнем матче против соперника Месси пробил по воротам семь раз.