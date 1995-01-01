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    Последний 21 удар Месси в класико Примеры – безголевой. Он не забивает в них три года

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не забивает в матчах против мадридского «Реала» с мая 2018 года. С тех пор он нанес по воротам мадридцев в рамках Примеры 21 удар.

    В последнем матче против соперника Месси пробил по воротам семь раз.

    • Таким образом, Месси не участвует в голах в класико с тех пор, как «Реал» покинул Криштиану Роналду.
    • Месси с отрывом лидирует в списке бомбардиров сезона Примеры.
    • «Барселона» идет в Примере 3-й.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 00:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +46363

      portero 51 минуту назад

      Новую команду надо учить играть без Месси, а Месси на второй тайм рвать уставшего соперника или совсем пусть уходит в МС...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +65

      Вжыхъ 1 час назад

      Если бы не дождь, то один из трёх штрафных забил бы в этом матче.

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