⚽ РПЛ. «Химки» примут «Тамбов», «Уфа» встретится с «Ахматом», «Ростов» сыграет с «Рубином»

Сегодня, 10 апреля, стартует 25-й тур российской Премьер-лиги.

На субботу запланированы три матча. Сначала «Химки» встретятся с «Тамбовом», затем «Уфа» примет «Ахмат», а завершат игровой день «Ростов» и «Рубин».

Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

Химки – Тамбов

10 апреля, 14:00 мск

Уфа – Ахмат (Грозный)

10 апреля, 16:30 мск

Ростов (Ростов-на Дону) – Рубин (Казань)

10 апреля, 19:00 мск

Арсенал (Тула) – Краснодар

11 апреля, 14:00 мск

Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург)

11 апреля, 16:30 мск

Сочи – Зенит (Санкт-Петербург)

11 апреля, 16:30 мск

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Локомотив (Москва) – Спартак (Москва)

11 апреля, 19:00 мск

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ЦСКА (Мсоква) – Ротор (Волгоград)

12 апреля, 19:00 мск

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