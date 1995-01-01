⚽ РПЛ. «Химки» примут «Тамбов», «Уфа» встретится с «Ахматом», «Ростов» сыграет с «Рубином»

Сегодня, 10 апреля, стартует 25-й тур российской Премьер-лиги.
На субботу запланированы три матча. Сначала «Химки» встретятся с «Тамбовом», затем «Уфа» примет «Ахмат», а завершат игровой день «Ростов» и «Рубин».
Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур
10 апреля, 14:00 мск
10 апреля, 16:30 мск
Ростов (Ростов-на Дону) – Рубин (Казань)
10 апреля, 19:00 мск
11 апреля, 14:00 мск
Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург)
11 апреля, 16:30 мск
Сочи – Зенит (Санкт-Петербург)
11 апреля, 16:30 мск
Локомотив (Москва) – Спартак (Москва)
11 апреля, 19:00 мск
ЦСКА (Мсоква) – Ротор (Волгоград)
12 апреля, 19:00 мск