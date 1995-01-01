Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом

    ⚽ РПЛ. «Химки» примут «Тамбов», «Уфа» встретится с «Ахматом», «Ростов» сыграет с «Рубином»

    Сегодня, 10 апреля, стартует 25-й тур российской Премьер-лиги.

    На субботу запланированы три матча. Сначала «Химки» встретятся с «Тамбовом», затем «Уфа» примет «Ахмат», а завершат игровой день «Ростов» и «Рубин».

    Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

    Химки – Тамбов

    10 апреля, 14:00 мск

    Уфа – Ахмат (Грозный)

    10 апреля, 16:30 мск

    Ростов (Ростов-на Дону) – Рубин (Казань)

    10 апреля, 19:00 мск

    Арсенал (Тула) – Краснодар

    11 апреля, 14:00 мск

    Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург)

    11 апреля, 16:30 мск

    Сочи – Зенит (Санкт-Петербург)

    11 апреля, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Локомотив (Москва) – Спартак (Москва)

    11 апреля, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    ЦСКА (Мсоква) – Ротор (Волгоград)

    12 апреля, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:40
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84433
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru