Фетисов – о 276-миллионных убытках «Спартака» от трансферов: «Наши данные на порядок отличаются от опубликованных»

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на информацию, что клуб потерял 276 миллионов евро на трансферах за период с 2004 по 2019 год.
«Часть опубликованных документов достоверная, а часть вызывает вопросы. В частности, происхождение сумм убытков от трансферов нам непонятно. Наши данные, которые мы собираем в том числе для УЕФА, на порядок отличаются от опубликованных», – сказал Фетисов.
- Согласно данным, опубликованным телеграм-каналом BlackMirror, «Спартак» за 15 лет купил игроков на 473 миллиона евро, а продал – на 197 миллионов.
- Источник отмечал, что футболисты за время выступлений в московской команде потеряли более 50 миллионов евро своей стоимости.
Источник: «Чемпионат»