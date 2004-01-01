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    Фетисов – о 276-миллионных убытках «Спартака» от трансферов: «Наши данные на порядок отличаются от опубликованных»

    Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на информацию, что клуб потерял 276 миллионов евро на трансферах за период с 2004 по 2019 год.

    «Часть опубликованных документов достоверная, а часть вызывает вопросы. В частности, происхождение сумм убытков от трансферов нам непонятно. Наши данные, которые мы собираем в том числе для УЕФА, на порядок отличаются от опубликованных», – сказал Фетисов.

    • Согласно данным, опубликованным телеграм-каналом BlackMirror, «Спартак» за 15 лет купил игроков на 473 миллиона евро, а продал – на 197 миллионов.
    • Источник отмечал, что футболисты за время выступлений в московской команде потеряли более 50 миллионов евро своей стоимости.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      Свин-токсик 53 минуты назад

      За эту статью отвечали те же самые люди, что считают количество ошибок в пользу Спартака по итогам сезона, видимо. Учитывают то, что им хочется.

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