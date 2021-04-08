Фетисов – о 276-миллионных убытках «Спартака» от трансферов: «Наши данные на порядок отличаются от опубликованных»

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на информацию, что клуб потерял 276 миллионов евро на трансферах за период с 2004 по 2019 год.

«Часть опубликованных документов достоверная, а часть вызывает вопросы. В частности, происхождение сумм убытков от трансферов нам непонятно. Наши данные, которые мы собираем в том числе для УЕФА, на порядок отличаются от опубликованных», – сказал Фетисов.