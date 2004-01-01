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    «Спартак» за 15 лет потерял на трансферах 274 миллиона

    Телеграм-канал BlackMirror, специализирующийся на сливах документов и переписок политиков, бизнесменов и общественных деятелей, обнародовал почтовые архивы владельца «Спартака» Леонида Федуна и его супруги Заремы Салиховой.

    В частности, BlackMirror опубликовал данные о трансферных убытках «Спартака» с 2004 по 2019-й год.

    «ФК «Спартак» Москва с 2004 года купил игроков на 473 миллионов евро, продав при этом только на 197 миллионов евро. Итоговый убыток от трансферной деятельности за 2004–2019 гг. составил 276 миллионов евро.

    Данный убыток сформировался не только по причине того, что ФКСМ покупал некачественных игроков по завышенным ценам, а также по той причине, что цена игроков ФКСМ не росла ввиду неумения развивать игроков.

    Находясь в ФКСМ, игроки потеряли более 50 миллионов евро своей стоимости, что является одним из худших показателей лиги.

    Основные причины: покупка по завышенным ценам, переплата игрокам по зарплате, неумение растить стоимость игроков», – сказано в документе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал BlackMirror

    Телеграм-канал, специализирующийся на сливах документов и переписок политиков, бизнесменов и общественных деятелей.

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    Сегодня, 18:50
    Комментарии27
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      Рейтинг: +27499

      oyabun 1 минуту назад

      А чего это вдруг начали считать чужие деньги? Хозяева Спартака сами знают как и на что потратить. Кому какое дело?! Ни у кого из карманов не тянут последние кровные.

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      Рейтинг: +10

      Свин-токсик 35 минут назад

      В этом графике какие-то сумасшедшие суммы фигурируют ежегодно. И совершенно не ясно, что хотели этим сказать. Да и вряд ли Спартак что-то потерял, он именно что заработал на игроках меньше, чем мог. В принципе, не криминально.
      Ну и формулировки порадовали в статье, разумеется.
      Переплачивали, не могли развить. Мне, пожалуйста, подобный график ЦСКА за период 17-21, тоже очень интересно посмотреть на кучку молодых и перспективных игроков, которых пачками отправляли обратно.

      0
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      Рейтинг: +5236

      Томик 42 минуты назад

      За 15 лет 274 миллиона? Это всего лишь 18,3 миллиона в год. Судя по тексту, зарплату тоже учитывали. А если ещё и еду посчитали, то вообще "Спартак" в плюсах.

      0
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      Рейтинг: +1791

      Nevsky_RU 43 минуты назад

      всё таки за 16 лет, а не 15))

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      Рейтинг: +15113

      alarm 43 минуты назад

      позор тарасофским козлам!!

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      Рейтинг: +253

      PahaSpartak 51 минуту назад

      Потерял, ха ха ха. Идет Федун и теряет бабло. Потеряшка такой

      0
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      Рейтинг: +3267

      Из Твери Леха 56 минут назад

      убыточная свиноферма. такая только в тушино

      1
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      Рейтинг: -323

      Спартач80 > Из Твери Леха 23 минуты назад

      Из Твари Леха-основной убыточный проект России.

      0
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      Рейтинг: +2715

      absent32 1 час назад

      да у нас вся лига с подобными кривыми, не один Спартак))))

      1
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      Рейтинг: +2886

      Fusballer 1 час назад

      Да ладно! Продажа одного Кокоши чего стоит. Нае.. обманули итальяшек))

      0
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      Рейтинг: +5710

      nik55 1 час назад

      эта новость из заказа ГАЗСРЕМА-----напишите сколько потеряли бомжи--кони--паровозы----быки или на них заказ не оплачен ?

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      Рейтинг: +1791

      Nevsky_RU > nik55 22 минуты назад

      ЦСКА вообще в плюсе наверное окажется)) там еврейчик знает что такое купи-продай))
      Локо никогда так безумно как Срамтак не тратил.
      Ну а Зенит если считать с сезона 2004/2005 по 2018-2019 в минусе на 240 лямов. А если по 2019/2020 то минус 287. Цифры сопоставимы со скотобазой, а вот результаты совсем разные)))

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