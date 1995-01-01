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    Gazzetta dello Sport: «Интер» и «Милан» интересуются Гайчем

    Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды в «Беневенто», может продолжить карьеру в «Интере» или «Милане».

    По информации La Gazzetta dello Sport, миланские клубы проявляют интерес к 22-летнему форварду.

    Ранее сообщалось, что «Интер» рассматривает Гайча в качестве возможного дублера Ромелу Лукаку.

    • Аргентинец аргентинец будет выступать за «Беневенто» до лета 2022 года.
    • Итальянский клуб может активировать опцию выкупа Гайча. Футболист обойдется «Беневенто» в 11 миллионов евро.
    • Гайч после переезда в Италию отличился 2 голами в 6 матчах.

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    Источник: Milan News

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +240

      BRAZILES 23 минуты назад

      ну воткаквсегда наши нерассмотрели в молодом аргентинце перспективного игрока ---это Гончеренко --недал даже шанса парню проявить себя -----выпускал на 5- 10 минут ------а все из-затого что его купили без его ведома

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