Все матчи 25-го тура РПЛ начнутся с записи знаменитой фразы Гагарина «Поехали!»

Матчи 25-го тура РПЛ будут посвящены Дню космонавтики, сообщается на официальном сайте лиги.
«РПЛ примет участие в праздновании 60-летия со дня полeта Юрия Гагарина в космос.
Перед каждой игрой состоится специальная церемония в память о подвиге советского космонавта, а матчи будут начинаться с записи знаменитой реплики Гагарина «Поехали!» – сообщила пресс-служба РПЛ.
- 12 апреля 1961 года Гагарин стал первым человеком, совершившим полет в космос.
- День космонавтики ежегодно отмечается 12 апреля.
Источник: сайт РПЛ