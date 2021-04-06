Все матчи 25-го тура РПЛ начнутся с записи знаменитой фразы Гагарина «Поехали!»

Матчи 25-го тура РПЛ будут посвящены Дню космонавтики, сообщается на официальном сайте лиги.

«РПЛ примет участие в праздновании 60-летия со дня полeта Юрия Гагарина в космос.

Перед каждой игрой состоится специальная церемония в память о подвиге советского космонавта, а матчи будут начинаться с записи знаменитой реплики Гагарина «Поехали!» – сообщила пресс-служба РПЛ.