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    Все матчи 25-го тура РПЛ начнутся с записи знаменитой фразы Гагарина «Поехали!»

    Матчи 25-го тура РПЛ будут посвящены Дню космонавтики, сообщается на официальном сайте лиги.

    «РПЛ примет участие в праздновании 60-летия со дня полeта Юрия Гагарина в космос.

    Перед каждой игрой состоится специальная церемония в память о подвиге советского космонавта, а матчи будут начинаться с записи знаменитой реплики Гагарина «Поехали!» – сообщила пресс-служба РПЛ.

    • 12 апреля 1961 года Гагарин стал первым человеком, совершившим полет в космос.
    • День космонавтики ежегодно отмечается 12 апреля.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 19:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6552

      САДЫЧОК 8 минут назад

      ..Полный бред! Для этого и есть День Космонавтики!Причём , тут футбол ?

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