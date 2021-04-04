Главные новости дня. Игрок молодежки «Знамени Труда» Сидоров умер во время матча, Шпилевский может возглавить «Краснодар»

«Краснодар» утвердил отставку Мусаева.

Де Хеа намерен летом покинуть «Манчестер Юнайтед» и получить компенсацию за расторжение контракта.

Карп: «Почему на отставку Рахимова отреагировал эмодзи с клоуном? Он знает, почему. Это между нами».

33-летний белорус Шпилевский – кандидат на пост тренера «Краснодара».

«Пробили ногу шипами». Директор «Сочи» упрекнул судью в голе от «Рубина».

РПЛ. ЦСКА в дебютном матче Олича трижды бил пенальти и обыграл «Тамбов».

Маслов забил в свои ворота во втором гостевом матче «Спартака» подряд.

Игрок молодежки «Знамени Труда» Сидоров умер во время матча.

РПЛ. Дубль Соболева принес «Спартаку» волевую победу над «Ростовом»; отставание от «Зенита» – очко.