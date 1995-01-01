Сафонов и Берг – в старте «Краснодара» на матч с «Ахматом»

Независимо от ситуации в Краснодаре, за Сафонова и за Берга - рад. За Сафонова - особенно!
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ахмата» на матч 24-го тура РПЛ.
«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Газинский, Чернов, Мартынович, Сорокин, Классон, Вильена, Кабелла, Вандерсон, Берг.
«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Семенов, Ненахов, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Янку.
- Матч пройдет на стадионе «Краснодар».
- Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
- По итогам 23 туров «Краснодар» занимает 10-е место в таблице РПЛ, «Ахмат» – 11-е.