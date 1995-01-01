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    Сафонов и Берг – в старте «Краснодара» на матч с «Ахматом»

    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ахмата» на матч 24-го тура РПЛ.

    «Краснодар»: Сафонов, Смольников, Газинский, Чернов, Мартынович, Сорокин, Классон, Вильена, Кабелла, Вандерсон, Берг.

    «Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Семенов, Ненахов, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Швец, Исмаэл Силва, Харин, Янку.

    • Матч пройдет на стадионе «Краснодар».
    • Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
    • По итогам 23 туров «Краснодар» занимает 10-е место в таблице РПЛ, «Ахмат» – 11-е.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 16:12
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6074

      житель СПб 1 минуту назад

      Независимо от ситуации в Краснодаре, за Сафонова и за Берга - рад. За Сафонова - особенно!

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      Рейтинг: +1652

      Retiremen_VMF 31 минуту назад

      Неужели Галицкому не стыдно быть лохом в этой ситуации? Болеть за постоянно проигрывающую и вылетающую ото всюду команду довольно сомнительное удовольствие. Команда тренера в грязь втоптала, теперь хозяина топчет.

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      Рейтинг: +6074

      житель СПб > Retiremen_VMF 2 минуты назад

      Что происходит в команде - непонятно!

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      Рейтинг: +614

      xrrrx 54 минуты назад

      неужели по контракту договорились

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