⚽ РПЛ. «Локо» сыграет с «Ротором», «Краснодар» примет «Ахмат», «Рубин» встретится с «Сочи», «Динамо» – с «Уфой»

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Сегодня, 3 апреля, стартует 24-й тур российской Премьер-лиги. В субботу состоятся четыре матча.
Сначала «Локомотив» на выезде встретится с «Ротором», в 16:30 мск начнутся сразу два поединка «Краснодар» – «Ахмат» и «Рубин» – «Сочи», а завершат игровой день «Динамо» и «Уфа».
Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур
Ротор (Волгоград) – Локомотив (Москва)
3 апреля, 14:00 мск
3 апреля, 16:30 мск
3 апреля, 16:30 мск
3 апреля, 19:00 мск
Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула)
4 апреля, 14:00 мск
4 апреля 16:30 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва)
4 апреля 19:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Химки
5 апреля, 19:00 мск