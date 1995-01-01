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    ⚽ РПЛ. «Локо» сыграет с «Ротором», «Краснодар» примет «Ахмат», «Рубин» встретится с «Сочи», «Динамо» – с «Уфой»

    Сегодня, 3 апреля, стартует 24-й тур российской Премьер-лиги. В субботу состоятся четыре матча.

    Сначала «Локомотив» на выезде встретится с «Ротором», в 16:30 мск начнутся сразу два поединка «Краснодар»«Ахмат» и «Рубин»«Сочи», а завершат игровой день «Динамо» и «Уфа».

    Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

    Ротор (Волгоград) – Локомотив (Москва)

    3 апреля, 14:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар – Ахмат (Грозный)

    3 апреля, 16:30 мск

    Рубин (Казань) – Сочи

    3 апреля, 16:30 мск

    Динамо (Москва) – Уфа

    3 апреля, 19:00 мск

    Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула)

    4 апреля, 14:00 мск

    Тамбов – ЦСКА (Москва)

    4 апреля 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва)

    4 апреля 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит (Санкт-Петербург) – Химки

    5 апреля, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      vasiliyko 2 часа назад

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