⚽ РПЛ. «Локо» сыграет с «Ротором», «Краснодар» примет «Ахмат», «Рубин» встретится с «Сочи», «Динамо» – с «Уфой»

Сегодня, 3 апреля, стартует 24-й тур российской Премьер-лиги. В субботу состоятся четыре матча.

Сначала «Локомотив» на выезде встретится с «Ротором», в 16:30 мск начнутся сразу два поединка «Краснодар» – «Ахмат» и «Рубин» – «Сочи», а завершат игровой день «Динамо» и «Уфа».

Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

Ротор (Волгоград) – Локомотив (Москва)

3 апреля, 14:00 мск

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Краснодар – Ахмат (Грозный)

3 апреля, 16:30 мск

Рубин (Казань) – Сочи

3 апреля, 16:30 мск

Динамо (Москва) – Уфа

3 апреля, 19:00 мск

Урал (Екатеринбург) – Арсенал (Тула)

4 апреля, 14:00 мск

Тамбов – ЦСКА (Москва)

4 апреля 16:30 мск

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Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва)

4 апреля 19:00 мск

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Зенит (Санкт-Петербург) – Химки

5 апреля, 19:00 мск

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