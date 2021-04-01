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  • Главные новости дня. Молодежная сборная России вылетела с Евро, Чорлука объявил об уходе из «Локо»

Главные новости дня. Молодежная сборная России вылетела с Евро, Чорлука объявил об уходе из «Локо»

1 апреля 2021, 00:10
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Чорлука объявил об уходе из «Локомотива»

Источник: «Бомбардир»
Комментарии (3)
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anjaneri
1617234086
Поздравляю рыбят с крупной неудачей, - это тоже результат. А вина тут напрямую тэрнера, который не угадал с составом... Да и воротила оказался не на высоте, - все пропущенные мячи , были из разряда берущихся.
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