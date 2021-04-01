Главные новости дня. Молодежная сборная России вылетела с Евро, Чорлука объявил об уходе из «Локо»

Кукуян назначен на матч «Ростов» – «Спартак». В своей последней игре сочинец назначил пенальти за фол вне штрафной
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