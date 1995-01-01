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    «Это неправда». Газизов – о приглашении Оливейру в «Спартак» вместо Тедеско

    Экс-гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов, занимающий аналогичную должность в «Уфе», опроверг информацию «Чемпионата» о том, что он приглашал в московский клуб ассистента главного тренера «Зенита» Сергея Семака Вильяма Де Оливейру.

    «Это неправда! Данная информация не соответствует действительности», – цитирует Газизова «Спорт-Экспресс».

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • По информации «РБ-Спорт», за увольнение функционер получил около 100 миллионов рублей.
    • Тедеско покинет «Спартак» по окончании сезона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19665

      bset 1 секунду назад

      А это уже не так важно. Одни придумали новость - заработали на этом. Другие новость распространили - тоже заработали. Надо было идти журналистом работать. В один день написал бы, что Игнашевич возглавил Барселону. В другой день написал бы, что Роналду подписал контракт с Торпедо. А потом такой "Ой, похоже ошибся. Ну ничего, бывает". Еще и деньги можно за эти сказки получать.

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