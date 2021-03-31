Главные новости дня. Россия проиграла Словакии, Кокорин вернулся к тренировкам с «Фиорентиной»

Россия проиграла Словакии, впервые потеряв очки в квалификации ЧМ-2022
Роналду забил 103-й мяч за Португалию, прервав четырехматчевую безголевую серию в сборной
Левандовски пропустит оба матча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Чалов вошел в топ-10 талантов молодежного Евро-2021 по версии The Athletic
Буффон дисквалифицирован на один матч за богохульство
Кокорин вернулся к тренировкам с «Фиорентиной»
«СЭ»: «Спартак» предложит Джикии контракт до 2026 года с повышением зарплаты
Соболев – о стрижке Роналдо на ЧМ-2002: «Если выйдем в полуфинал Евро, сделаю такую причeску»
«Интерфакс»: чистый убыток «Спартака» – почти 2 миллиарда рублей. Это худший показатель с 2004 года
«Мое имя – моя история». «Интер» представил новый логотип
Источник: Бомбардир.ру