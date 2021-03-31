Главные новости дня. Россия проиграла Словакии, Кокорин вернулся к тренировкам с «Фиорентиной»

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Кокорин вернулся к тренировкам с «Фиорентиной»

«СЭ»: «Спартак» предложит Джикии контракт до 2026 года с повышением зарплаты

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