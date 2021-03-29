Главные новости дня. Россия уступила Франции на молодежном Евро-2021, Смольников и Жиров не сыграют со Словенией

Россия уступила Франции на молодежном Евро-2021, дважды пропустив с пенальти

Агент Головина – об интересе «Зенита»: «Пока не рассматриваем возвращение в Россию»

Смольников не полетит на матч со Словакией

Зайнутдинова заставляли играть с Францией, несмотря на травму

Опция выкупа Мухина из «Локомотива» – 15 миллионов рублей

Головин – в комментариях под видеообращением Дзюбы после победы над Словенией: «Надоел прилично»

Бригада Иванова назначена на матч Люксембург – Португалия

Жиров покинул расположение сборной России

Судья Маккели извинился за незасчитанный гол Португалии в матче с Сербией

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