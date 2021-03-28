Хенрик Ларссон: «Барселона» прогрессирует. Игрокам нравится наша философия»

Тренер «Барселоны» Хенрик Ларссон считает, что команда находится на верном пути. По его словам, футболисты восприимчивы к идеям Рональда Кумана.

«В определенные моменты мы играем хорошо. Вполне естественно, что с приходом нового тренера игрокам нужно время на понимание его идей.

В целом мы прогрессируем. Игрокам нравится наша философия и наша работа. Все требуют побед», – сказал отец форварда «Спартака» Джордана Ларссона.