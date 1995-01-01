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    Хенрик Ларссон: «Барселона» прогрессирует. Игрокам нравится наша философия»

    Тренер «Барселоны» Хенрик Ларссон считает, что команда находится на верном пути. По его словам, футболисты восприимчивы к идеям Рональда Кумана.

    «В определенные моменты мы играем хорошо. Вполне естественно, что с приходом нового тренера игрокам нужно время на понимание его идей.

    В целом мы прогрессируем. Игрокам нравится наша философия и наша работа. Все требуют побед», – сказал отец форварда «Спартака» Джордана Ларссона.

    • «Барселона» идет в Примере 2-й.
    • Штаб Кумана работает с лета.
    • В этом сезоне каталонцы уже вылетели из Лиги чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Барселоны»

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