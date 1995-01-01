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    Главные новости дня. Василий Березуцкий пожертвовал 5 миллионов рублей на стадион Слуцкого, «Барселона» выставит на трансфер восьмерых игроков

    «Бескорыстная душа». Василий Березуцкий поддержал Слуцкого в строительстве стадиона в Волгограде 5 миллионами рублей.

    Оздоев: «Промес – не Месси. В «Спартаке» игру ведут другие люди, он просто добавляет колорита».

    El Chiringuito: «Барселона» выставит на трансфер Гризманна, Пьянича, Коутиньо и еще пятерых игроков.

    Отец Адуева: «За сыном реально охотились. Приглядывался «Ман Сити», интересовались «Зенит», «Спартак», ЦСКА».

    Гайч забил за олимпийскую сборную Аргентины. У него три гола в четырех матчах.

    Слуцкий: «Головину нужно идти туда, где есть сверхзадачи. Например, «Арсенал».

    ESPN: «Боруссия» готова продать Холанда летом за 180 миллионов.

    «Манчестер Юнайтед» может заплатить 80 миллионов за полузащитника «Атлетико» Льоренте.

    Журналист Егоров: «Березуцкий не ушел из ЦСКА благодаря Акинфееву».

    «Торпедо» рассматривает три стадиона на случай выхода в РПЛ. «Открытие Банк Арена» – в списке.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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