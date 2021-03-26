Главные новости дня. Сборная России U-21 стартовала на Евро с разгромной победы, Фонсека может возглавить «Зенит»

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Еркин и Герман отстранены от тренировок с «Тамбовом»

Marca: Роналду останется в «Ювентусе» и потребует усиления состава

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Рыжиков станет главным тренером клуба «Красава» блогера Савина

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Молодежный Евро-2021. Россия разгромила Исландию, у Чалова гол и два ассиста

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