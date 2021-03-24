Экс-арбитр РПЛ – о попытке поджога квартиры: «Хотели разбить стекло камнями и бросить банку с зажигательной смесью»

Бывший арбитр РПЛ, а ныне глава департамента инспектирования РФС Сергей Фурса рассказал, как в его квартире едва не случился пожар.

— Вы проходили не только медные трубы, когда судили еврокубки. Был и огонь. Когда пытались сжечь вашу квартиру. Так?

— Пожара не было.

— Тот инцидент был связан с футболом?

— Не могу сказать. Но с большой долей вероятности, да.

— Что же произошло?

— Мы жили на первом этаже. В окно бросили банку с зажигательной смесью. А на окнах была защитная пленка, похожая на ту, что на лобовых стеклах автомобилей. Когда стекло пробивается, оно не рассыпается, а просто остается дырка. Так вот, сначала в окно бросили два или три камня.

— А вы были дома?

— Да. Камнями хотели разбить стекло, и уже затем забросить в квартиру банку. А она попала в эту пленку и упала на асфальт. Потом мне сказали, что смесь была сделана очень профессионально. Слава Богу, в квартиру не залетела. Через два дня нападение повторилось.

— Еще одна банка?

— Снова разбили окна. Видимо, был некий сценарий действий. И от исполнителей потребовали сделать что-то еще.

— Уголовное дело заводили?

— Я обратился в милицию, но никаких результатов не было.