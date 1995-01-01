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    Экс-арбитр РПЛ – о попытке поджога квартиры: «Хотели разбить стекло камнями и бросить банку с зажигательной смесью»

    Бывший арбитр РПЛ, а ныне глава департамента инспектирования РФС Сергей Фурса рассказал, как в его квартире едва не случился пожар.

    — Вы проходили не только медные трубы, когда судили еврокубки. Был и огонь. Когда пытались сжечь вашу квартиру. Так?

    — Пожара не было.

    — Тот инцидент был связан с футболом?

    — Не могу сказать. Но с большой долей вероятности, да.

    — Что же произошло?

    — Мы жили на первом этаже. В окно бросили банку с зажигательной смесью. А на окнах была защитная пленка, похожая на ту, что на лобовых стеклах автомобилей. Когда стекло пробивается, оно не рассыпается, а просто остается дырка. Так вот, сначала в окно бросили два или три камня.

    — А вы были дома?

    — Да. Камнями хотели разбить стекло, и уже затем забросить в квартиру банку. А она попала в эту пленку и упала на асфальт. Потом мне сказали, что смесь была сделана очень профессионально. Слава Богу, в квартиру не залетела. Через два дня нападение повторилось.

    — Еще одна банка?

    — Снова разбили окна. Видимо, был некий сценарий действий. И от исполнителей потребовали сделать что-то еще.

    — Уголовное дело заводили?

    — Я обратился в милицию, но никаких результатов не было.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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