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    Агент Сафонов: «Мне сказали, что главным тренером «Торпедо» будет Бородюк»

    Футбольный агент Алексей Сафонов сообщил, что «Торпедо» возглавит Александр Бородюк.

    «Мне друзья сказали, что Бородюк будет главным тренером «Торпедо», а Савичев – его помощником.

    Подписан ли контракт? Без понятия, я не веду его дела. Больше ничего не могу сказать», – заявил Сафонов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    22.03.2021 22:46
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