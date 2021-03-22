Агент Сафонов: «Мне сказали, что главным тренером «Торпедо» будет Бородюк»

Футбольный агент Алексей Сафонов сообщил, что «Торпедо» возглавит Александр Бородюк.
«Мне друзья сказали, что Бородюк будет главным тренером «Торпедо», а Савичев – его помощником.
Подписан ли контракт? Без понятия, я не веду его дела. Больше ничего не могу сказать», – заявил Сафонов.
- Сегодня «Торпедо» уволило Сергея Игнашевича.
- Команда занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ.
- По информации «РБ-Спорт», в число кандидатов на пост тренера москвичей входят Андрей Талалаев, Олег Кононов, Вадим Евсеев, Игорь Шалимов, Николай Писарев и Валерий Петраков.
Источник: «Чемпионат»