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  • Агент Сафонов: «Мне сказали, что главным тренером «Торпедо» будет Бородюк»

Агент Сафонов: «Мне сказали, что главным тренером «Торпедо» будет Бородюк»

22 марта 2021, 22:46
1

Футбольный агент Алексей Сафонов сообщил, что «Торпедо» возглавит Александр Бородюк.

«Мне друзья сказали, что Бородюк будет главным тренером «Торпедо», а Савичев – его помощником.

Подписан ли контракт? Без понятия, я не веду его дела. Больше ничего не могу сказать», – заявил Сафонов.

Источник: «Чемпионат»
Комментарии (1)
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Hektor 84
1616495936
Бородюк хоть в курсе?
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