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  • Главные новости дня. Гончаренко в понедельник попрощается с ЦСКА, Месси установил рекорд по матчам за «Барсу»

Главные новости дня. Гончаренко в понедельник попрощается с ЦСКА, Месси установил рекорд по матчам за «Барсу»

22 марта 2021, 00:11

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Серия А. «Ювентус» проиграл «Беневенто», единственный гол забил Гайч

Гасперини: «Миранчук отлично сыграл с «Вероной»

Metaratings: Гончаренко в понедельник попрощается с ЦСКА

Metaratings: Кучаев играл с «Зенитом» на уколах. Он усугубил травму и пропустит молодежный Евро

Суарес забил 500-й гол в карьере

Месси установил новый рекорд по числу матчей за «Барселону»

Источник: «Бомбардир»
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