Главные новости дня. Гончаренко в понедельник попрощается с ЦСКА, Месси установил рекорд по матчам за «Барсу»

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Агент Феррейра: «Раз Олич и Красич возвращаются в ЦСКА, почему бы не сделать то же самое Вагнеру Лаву?»

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