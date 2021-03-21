«Он был неудержим». ФИФА поздравила лучшего бомбардира на уровне сборных Даеи с днем рождения

Бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи празднует 52-летие. Его не забыла поздравить ФИФА.

«Он был неудержим в воздухе. Он вдохновил сборную Ирана на участие в двух чемпионатах мира. Лучший бомбардир на уровне сборных. С днем рождения, легендарный Али Даеи», – написала пресс-служба.

Даеи забил за сборную 109 голов. Это мировой рекорд.

Вскоре его может побить Криштиану Роналду , у которого 102 гола за сборную Португалии.

, у которого 102 гола за сборную Португалии. Как игрок Даеи брал Бундеслигу с «Баварией».