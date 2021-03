«Он был неудержим». ФИФА поздравила лучшего бомбардира на уровне сборных Даеи с днем рождения

Бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи празднует 52-летие. Его не забыла поздравить ФИФА.

«Он был неудержим в воздухе. Он вдохновил сборную Ирана на участие в двух чемпионатах мира. Лучший бомбардир на уровне сборных. С днем рождения, легендарный Али Даеи», – написала пресс-служба.

Ali Daei (109 goals)@Cristiano (102)He was unstoppable in the air. He played at the highest level for @FCBayern. He inspired @TeamMelliIran to two #WorldCup tournaments. He is the highest-scoring male in international history#HBD to the legendary Ali Daei pic.twitter.com/jlTfpwxEmu