Главные новости дня. Батуренко возглавил «Ротор», Олич 23 марта проведет первую тренировку в ЦСКА

«Ротор» назначил на пост главного тренера Батуренко. Всю карьеру он был помощником.
Metaratings: Олич подпишет с ЦСКА контракт до 2022 года, первая тренировка – во вторник.
Красич может получить должность в структуре ЦСКА.
Далич: «Да, ЦСКА позвал Олича».
Daily Mail: Моуринью уволят из «Тоттенхэма» в случае непопадания в топ-4 АПЛ.
Рахимич может войти в тренерский штаб Олича в ЦСКА.
La Gazzetta dello Sport: Влашич – трансферная цель «Милана».
Глушаков: «Буду пахать, чтобы заслужить вызов в сборную России и поехать на Евро».
«Чемпионат»: Головин сыграет со Словенией. Ему предоставят частный самолет.
Вилена хочет летом покинуть «Краснодар».
Источник: Бомбардир.ру