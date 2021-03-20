Главные новости дня. Батуренко возглавил «Ротор», Олич 23 марта проведет первую тренировку в ЦСКА

«Ротор» назначил на пост главного тренера Батуренко. Всю карьеру он был помощником.

Metaratings: Олич подпишет с ЦСКА контракт до 2022 года, первая тренировка – во вторник.

Красич может получить должность в структуре ЦСКА.

Далич: «Да, ЦСКА позвал Олича».

Daily Mail: Моуринью уволят из «Тоттенхэма» в случае непопадания в топ-4 АПЛ.

Рахимич может войти в тренерский штаб Олича в ЦСКА.

La Gazzetta dello Sport: Влашич – трансферная цель «Милана».

Глушаков: «Буду пахать, чтобы заслужить вызов в сборную России и поехать на Евро».

«Чемпионат»: Головин сыграет со Словенией. Ему предоставят частный самолет.

Вилена хочет летом покинуть «Краснодар».