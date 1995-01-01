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    Главные новости дня. ЦСКА планирует назначить главным тренером Олича, состоялась жеребьевка следующих стадий ЛЧ и ЛЕ

    Игрок «Рейнджерс» шипами разбил лицо вратарю «Славии».

    Хавбек «Рейнджерс» Камара избил игрока «Славии» после матча, обвинив его в расизме.

    Моуринью зашел в раздевалку «Динамо» З после вылета «Тоттенхэма» из ЛЕ. Он аплодировал сопернику.

    «Ротор» уволил Хацкевича.

    Жеребьевка ЛЧ. «Бавария» – «ПСЖ», «Реал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/4 финала.

    Рыжиков после завершения карьеры возглавит команду из ПФЛ.

    Жеребьевка ЛЕ. «МЮ» сыграет с «Гранадой», «Аякс» – с «Ромой» и другие пары 1/4 финала.

    Лунев и Мухин вызваны в сборную России. Они заменят Джанаева и Зобнина.

    «СЭ»: Кокорин усугубил травму. Он может пропустить еще три матча.

    Головин не сыграет со Словенией в Сочи из-за запрета покидать территорию ЕС.

    «Чемпионат»: ЦСКА планирует назначить Олича в ближайшие дни; Гончаренко – главный кандидат на пост тренера «Краснодара».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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