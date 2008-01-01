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    Журналист Скира: Тайсон покинет «Шахтер» летом после восьми лет в клубе

    Нападающий «Шахтера» Тайсон не будет продлевать контракт. Футболит летом покинет украинский клуб.

    На Тайсона претендует бразильский «Интернасьонал», за который форвард выступал в 2008-2010 годах.

    • Тайсон выступает в Украине с 2010 года.
    • С «Шахтером» он 6 раз брал УПЛ.
    • В текущем сезоне чемпионата 33-летний Тайсон провел 15 матчей, забил 2 гола, сделал результативный пас.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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