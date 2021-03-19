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  • Министр спорта России: «Наши футболисты не соответствуют международным стандартам»

Министр спорта России: «Наши футболисты не соответствуют международным стандартам»

19 марта 2021, 16:14
11

Министр спорта России Олег Матыцин объяснил неудачные выступления команд РПЛ в еврокубках уровнем футболистов в стране.

– Почему наши футбольные клубы второй год подряд проваливаются в еврокубках? Что происходит?

– Нельзя сказать о каком-то одном факторе. Если речь о клубах профессиональных, то профессиональная модель предполагает получение какого-то продукта. Вот наши футболисты, наверное, пока не соответствуют международным стандартам.

– Почему?

– Здесь, в Российской Федерации, должна быть конкурентная среда, большой соревновательный опыт, а через него – система отбора. Ну и, конечно, тренеры должны профессионально работать.

  • В сезоне-2020/21 российские команды одержали одну победу в 26 матчах основной стадии еврокубков.
  • В таблице коэффициентов УЕФА Россия за год опустилась с шестого на восьмое место.

Источник: RTVI
Россия. Премьер-лига
Комментарии (11)
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general.lizyukov
1616162322
С добрым утром! Как-то вы там поздно проснулись, спустя 20-то лет
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DOCTOR PENALTY
1616163428
Это не слова министра спорта, а слова какого-то министра иностранных дел. К чему такие двусмысленные формулировки?... Как говорим, так и работаем. (((
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vladimir-7
1616165214
Почему-то в 2005 году и в 2008 году наши команды соответствовали международному уровню, выиграв кубок УЕФА, а теперь нет. Это про какой соревновательный опыт и систему отбора министр спорта говорит? Общие трибунные выступления О. Матыцина и никаких конкретных выводов, предложений и решений.
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BRAZILES
1616170009
вот сказанул министр ---за 2 года нестали соответствовать международным стандартам ----а где они эти стандарты? это как закрома родины ---они вродебы есть а вроде нет ----ходьбы одним глазом на них взглянуть ---таеже и здесь с междунар стандартом
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Avitaminoz
1616171961
По сути признался в своей бесполезности. А раз так, в отставку.
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derrik2000
1616173107
Судя по его словам, что все ему что-то там должны, только министр спорта соответствует в России самым высоким мировым стандартам. ))
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Ганнибал Лектор
1616175910
Конкурентной среды нет. Вашими стараниями. Ужесточайте дальше лимит, чтоб бездарная блатота и дальше играла в командах РПЛ
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житель СПб
1616176419
И? Что Вы лично планируете сделать? А то пока, все что делается - способствует отсутствию этой конкурентной среды
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САДЫЧОК
1616180237
..Да министр не соответствует ! Неужели не видно не квалифицированного физрука в сборной по футболу ?! Гнать , тебя недоминистр из спорта Надо !
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Hektor 84
1616244011
Министр недоделанный понижайте зарплаты в футболе и футболистам и чинушам!
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