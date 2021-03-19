Министр спорта России: «Наши футболисты не соответствуют международным стандартам»

Министр спорта России Олег Матыцин объяснил неудачные выступления команд РПЛ в еврокубках уровнем футболистов в стране.
– Почему наши футбольные клубы второй год подряд проваливаются в еврокубках? Что происходит?
– Нельзя сказать о каком-то одном факторе. Если речь о клубах профессиональных, то профессиональная модель предполагает получение какого-то продукта. Вот наши футболисты, наверное, пока не соответствуют международным стандартам.
– Почему?
– Здесь, в Российской Федерации, должна быть конкурентная среда, большой соревновательный опыт, а через него – система отбора. Ну и, конечно, тренеры должны профессионально работать.
- В сезоне-2020/21 российские команды одержали одну победу в 26 матчах основной стадии еврокубков.
- В таблице коэффициентов УЕФА Россия за год опустилась с шестого на восьмое место.
Источник: RTVI