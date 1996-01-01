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    Министр спорта России: «Наши футболисты не соответствуют международным стандартам»

    Министр спорта России Олег Матыцин объяснил неудачные выступления команд РПЛ в еврокубках уровнем футболистов в стране.

    – Почему наши футбольные клубы второй год подряд проваливаются в еврокубках? Что происходит?

    – Нельзя сказать о каком-то одном факторе. Если речь о клубах профессиональных, то профессиональная модель предполагает получение какого-то продукта. Вот наши футболисты, наверное, пока не соответствуют международным стандартам.

    – Почему?

    – Здесь, в Российской Федерации, должна быть конкурентная среда, большой соревновательный опыт, а через него – система отбора. Ну и, конечно, тренеры должны профессионально работать.

    • В сезоне-2020/21 российские команды одержали одну победу в 26 матчах основной стадии еврокубков.
    • В таблице коэффициентов УЕФА Россия за год опустилась с шестого на восьмое место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: RTVI

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    Сегодня, 16:14
    Комментарии4
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      Рейтинг: +16362

      vladimir-7 11 минут назад

      Почему-то в 2005 году и в 2008 году наши команды соответствовали
      международному уровню, выиграв кубок УЕФА, а теперь нет. Это про
      какой соревновательный опыт и систему отбора министр спорта говорит?
      Общие трибунные выступления О. Матыцина и никаких конкретных
      выводов, предложений и решений.

      0
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      Рейтинг: +20467

      DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      Это не слова министра спорта, а слова какого-то министра иностранных дел. К чему такие двусмысленные формулировки?... Как говорим, так и работаем. (((

      0
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      Рейтинг: +2908

      general.lizyukov 59 минут назад

      С добрым утром!
      Как-то вы там поздно проснулись, спустя 20-то лет

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2979

      Axe111 1 час назад

      Какие еще российские футболисты лол

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