Министр спорта России: «Наши футболисты не соответствуют международным стандартам»

Министр спорта России Олег Матыцин объяснил неудачные выступления команд РПЛ в еврокубках уровнем футболистов в стране.

– Почему наши футбольные клубы второй год подряд проваливаются в еврокубках? Что происходит?

– Нельзя сказать о каком-то одном факторе. Если речь о клубах профессиональных, то профессиональная модель предполагает получение какого-то продукта. Вот наши футболисты, наверное, пока не соответствуют международным стандартам.

– Почему?

– Здесь, в Российской Федерации, должна быть конкурентная среда, большой соревновательный опыт, а через него – система отбора. Ну и, конечно, тренеры должны профессионально работать.