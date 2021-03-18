Лапорта вступил в должность президента «Барселоны»

Жоан Лапорта официально стал президентом «Барселоны», сообщает сайт каталонского клуба.
Церемония вступления в должность состоялась в среду вечером. Ее посетили главный тренер Рональд Куман и ряд футболистов, в том числе Лионель Месси.
Новый президент «Барсы» избран на шестилетний срок, то есть до 2027 года.
- Лапорта уже руководил клубом с 2003 по 2010 год.
- На выборах его кандидатуру поддержали 54,28% голосовавших.
- У менеджера возникли проблемы с предоставлением финансовых гарантий для вступления на пост.
- По информации El Chiringuito TV, в последний день он нашел нужную сумму денег.
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Источник: Официальный сайт «Барселоны»