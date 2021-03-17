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    Лапорта вступил в должность президента «Барселоны»

    Жоан Лапорта официально стал президентом «Барселоны», сообщает сайт каталонского клуба.

    Церемония вступления в должность состоялась в среду вечером. Ее посетили главный тренер Рональд Куман и ряд футболистов, в том числе Лионель Месси.

    Новый президент «Барсы» избран на шестилетний срок, то есть до 2027 года.

    • Лапорта уже руководил клубом с 2003 по 2010 год.
    • На выборах его кандидатуру поддержали 54,28% голосовавших.
    • У менеджера возникли проблемы с предоставлением финансовых гарантий для вступления на пост.
    • По информации El Chiringuito TV, в последний день он нашел нужную сумму денег.

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    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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