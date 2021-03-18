Лапорта вступил в должность президента «Барселоны»

Жоан Лапорта официально стал президентом «Барселоны», сообщает сайт каталонского клуба.

Церемония вступления в должность состоялась в среду вечером. Ее посетили главный тренер Рональд Куман и ряд футболистов, в том числе Лионель Месси.

Новый президент «Барсы» избран на шестилетний срок, то есть до 2027 года.

Лапорта уже руководил клубом с 2003 по 2010 год.

На выборах его кандидатуру поддержали 54,28% голосовавших.

У менеджера возникли проблемы с предоставлением финансовых гарантий для вступления на пост.

По информации El Chiringuito TV, в последний день он нашел нужную сумму денег.