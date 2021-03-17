Лапорта вступил в должность президента «Барселоны»

Жоан Лапорта официально стал президентом «Барселоны», сообщает сайт каталонского клуба.

Церемония вступления в должность состоялась в среду вечером. Ее посетили главный тренер Рональд Куман и ряд футболистов, в том числе Лионель Месси.

Новый президент «Барсы» избран на шестилетний срок, то есть до 2027 года.