ЦСКА принимает «Зенит» – 1:1. Рондон забил бывшему клубу. Дзюба сравнял и не реализовал пенальти

В эти минуты ЦСКА принимает «Зенит» в матче 23-го тура РПЛ (1:1, перерыв).

ЦСКА вышел вперед благодаря голу Саломона Рондона на 29-й минуте.

Спустя четыре минуты нападающий петербургского клуба Артем Дзюба сделал счет равным. 32-летний форвард впервые забил Игорю Акинфееву, выступая за «Зенит».

На 45-й минуте капитан сборной России не реализовал пенальти.

Рондон огорчил бывшую командуСаломон провел в «Зените» два сезона, а теперь отличился против петербуржцев после прохода ЭджукеЖдем второй тайм на Матч ТВ:https://t.co/y8TRrbIqsp pic.twitter.com/6LpdWTUw22