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    ЦСКА принимает «Зенит» – 1:1. Рондон забил бывшему клубу. Дзюба сравнял и не реализовал пенальти

    В эти минуты ЦСКА принимает «Зенит» в матче 23-го тура РПЛ (1:1, перерыв).

    ЦСКА вышел вперед благодаря голу Саломона Рондона на 29-й минуте.

    Спустя четыре минуты нападающий петербургского клуба Артем Дзюба сделал счет равным. 32-летний форвард впервые забил Игорю Акинфееву, выступая за «Зенит».

    На 45-й минуте капитан сборной России не реализовал пенальти.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3895

      maygli 13 минут назад

      Рубятся команды нормально, видно большое желание каждой команды победить.

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      Рейтинг: +8030

      NewLife 14 минут назад

      Кузяев был в офсайде, когда подставил пятку, и мяч отскочил к радужному гиганту. Насколько было видно по телеку, может быть я не прав, но так показалось.

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      Рейтинг: +5761

      житель СПб 16 минут назад

      Классный матч! Достоин просмотра.

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