ЦСКА принимает «Зенит» – 1:1. Рондон забил бывшему клубу. Дзюба сравнял и не реализовал пенальти

Рубятся команды нормально, видно большое желание каждой команды победить.
В эти минуты ЦСКА принимает «Зенит» в матче 23-го тура РПЛ (1:1, перерыв).
ЦСКА вышел вперед благодаря голу Саломона Рондона на 29-й минуте.
Спустя четыре минуты нападающий петербургского клуба Артем Дзюба сделал счет равным. 32-летний форвард впервые забил Игорю Акинфееву, выступая за «Зенит».
На 45-й минуте капитан сборной России не реализовал пенальти.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
Рондон огорчил бывшую командуСаломон провел в «Зените» два сезона, а теперь отличился против петербуржцев после прохода ЭджукеЖдем второй тайм на Матч ТВ:https://t.co/y8TRrbIqsp pic.twitter.com/6LpdWTUw22— Матч ТВ (@MatchTV) March 17, 2021