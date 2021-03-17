Главные новости дня. «Спартак» интересуется Дайком, Ибрагимович вернулся в сборную Швеции

Бельгийские клубы единогласно проголосовали за объединенную с Нидерландами лигу

«Спартак» интересуется американским форвардом Дайком. «Орландо» отпустит его за 20 миллионов

«Тамбов» начал выплачивать долги

Малком полетел в Москву на матч с ЦСКА

Ибрагимович вернулся в сборную Швеции после пятилетней паузы

У владельца «Спартака» Федуна умер отец

Газизов вернулся в «Уфу»

Сборной Мальты разрешили провести матч с Россией в виде исключения

Тренер загребского «Динамо» Мамич приговорен к 4 годам и 8 месяцам тюрьмы за коррупцию. Ловрен и Модрич – соучастники

Промеса могут обвинить в нападении или непредумышленном убийстве. Он может получить четыре года тюрьмы