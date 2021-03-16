Sport.es: у Лапорты остался один день, чтобы предоставить финансовые гарантии для вступления на пост президента «Барселоны»

Избранный президент «Барселоны» Жоан Лапорта столкнулся с проблемами при вступлении в должность.
По информации Sport.es, он до сих пор не предоставил финансовые гарантии руководству Ла Лиги. Речь идет о сумме 124,6 миллиона евро.
У Лапорты сейчас есть только 50 миллионов, остальные деньги он пытается привлечь за счет кредитов от банка Sabadell. У него остался один день. 17 марта – крайний срок подачи документов.
- Нового президента «Барсы» выбрали в ночь на 8 марта.
- Каталонцы идут на втором месте в таблице Примеры.
- Лапорта уже был президентом клуба с 2003 по 2010 год.
Источник: Sport.es