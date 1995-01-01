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    Sport.es: у Лапорты остался один день, чтобы предоставить финансовые гарантии для вступления на пост президента «Барселоны»

    Избранный президент «Барселоны» Жоан Лапорта столкнулся с проблемами при вступлении в должность.

    По информации Sport.es, он до сих пор не предоставил финансовые гарантии руководству Ла Лиги. Речь идет о сумме 124,6 миллиона евро.

    У Лапорты сейчас есть только 50 миллионов, остальные деньги он пытается привлечь за счет кредитов от банка Sabadell. У него остался один день. 17 марта – крайний срок подачи документов.

    • Нового президента «Барсы» выбрали в ночь на 8 марта.
    • Каталонцы идут на втором месте в таблице Примеры.
    • Лапорта уже был президентом клуба с 2003 по 2010 год.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 15:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +21125

      Боцман59rus 2 минуты назад

      У нас попроще будет, Тамбов знает

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