РПЛ показала лучшие голы 22-го тура

Пресс-служба РПЛ подготовила нарезку лучших голов последнего тура. Видео доступно ниже.
«Вячеслав Караваев и Денис Макаров соревнуются в дальнобойности ударов, Франсуа Камано демонстрирует изящество, а Реми Кабелла дает мастер-класс по штрафным ударам: лучшие голы 22-го тура уже здесь», – так предварено видео.
Караваев и Макаров соревнуются в дальнобойности ударов, Камано демонстрирует изящество, а Кабелла дает мастер-класс по штрафным ударам: лучшие голы 22-го тура уже здесь #ТинькоффРПЛ #РПЛтопчик pic.twitter.com/gJv2MV3sFB— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 15, 2021