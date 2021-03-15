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    РПЛ показала лучшие голы 22-го тура

    Пресс-служба РПЛ подготовила нарезку лучших голов последнего тура. Видео доступно ниже.

    «Вячеслав Караваев и Денис Макаров соревнуются в дальнобойности ударов, Франсуа Камано демонстрирует изящество, а Реми Кабелла дает мастер-класс по штрафным ударам: лучшие голы 22-го тура уже здесь», – так предварено видео.

    • В РПЛ лидирует «Зенит».
    • Последнее место занимает «Тамбов».
    • 23-й тур стартует в среду, 17 марта.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер РПЛ

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