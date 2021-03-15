РПЛ показала лучшие голы 22-го тура

Пресс-служба РПЛ подготовила нарезку лучших голов последнего тура. Видео доступно ниже.

«Вячеслав Караваев и Денис Макаров соревнуются в дальнобойности ударов, Франсуа Камано демонстрирует изящество, а Реми Кабелла дает мастер-класс по штрафным ударам: лучшие голы 22-го тура уже здесь», – так предварено видео.

В РПЛ лидирует «Зенит».

Последнее место занимает «Тамбов».

23-й тур стартует в среду, 17 марта.