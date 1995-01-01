⚽ РПЛ. «Химки» примут «Ростов», «Динамо» и «Спартак» сыграют в субботу

Заголовки у бомбардира просто ужас,чего уж тогда добавьте ещё а в четверг с Уралом....
Сегодня, 12 марта, «Химки» и «Ростов» откроют программу 22-го тура РПЛ.
В субботу, 13 марта, «Динамо» примет «Спартак», «Зенит» сыграет с «Ахматом», а ЦСКА – с тульским «Арсеналом».
Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур
Химки – Ростов (Ростов-на-Дону)
12 марта, 19:00 мск
Урал (Екатеринбург) – Ротор (Волгоград)
13 марта, 12:00 мск
Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва)
13 марта, 14:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный)
13 марта, 16:30 мск
Динамо (Москва) – Спартак (Москва)
13 марта, 19:00 мск
14 марта, 14:00 мск
14 марта, 16:30 мск
14 марта, 19:00 мск