Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    ⚽ РПЛ. «Химки» примут «Ростов», «Динамо» и «Спартак» сыграют в субботу

    Сегодня, 12 марта, «Химки» и «Ростов» откроют программу 22-го тура РПЛ.

    В субботу, 13 марта, «Динамо» примет «Спартак», «Зенит» сыграет с «Ахматом», а ЦСКА – с тульским «Арсеналом».

    Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

    Химки – Ростов (Ростов-на-Дону)

    12 марта, 19:00 мск

    Урал (Екатеринбург) – Ротор (Волгоград)

    13 марта, 12:00 мск

    Арсенал (Тула) – ЦСКА (Москва)

    13 марта, 14:00 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный)

    13 марта, 16:30 мск

    Динамо (Москва) – Спартак (Москва)

    13 марта, 19:00 мск

    Уфа – Рубин (Казань)

    14 марта, 14:00 мск

    Тамбов – Краснодар

    14 марта, 16:30 мск

    Локомотив (Москва) – Сочи

    14 марта, 19:00 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:21
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +27709

      zra78 1 час назад

      Заголовки у бомбардира просто ужас,чего уж тогда добавьте ещё а в четверг с Уралом....

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83569
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru