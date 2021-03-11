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  • «Спартак»: «Уже подбираем главного тренера. В списке будет не больше пяти кандидатов»

«Спартак»: «Уже подбираем главного тренера. В списке будет не больше пяти кандидатов»

11 марта 2021, 17:19
12

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о процессе поиска нового главного тренера команды.

— Мы не просто определяем круг, а уже работаем над поиском главного тренера. Времени у нас не так много, мы это понимаем. Думаю, кандидатов не должно быть слишком много — это означало бы, что мы непрофессионально подходим к вопросу. Не более пяти кандидатур.

— Сформированы ли уже критерии по новому главному тренеру?

— Конечно, сформированы. Мы уже говорили, что времени у нас не так много. Мы должны найти кандидатуру, согласовать ее и в дальнейшем приступить к работе. Мы уже подбираем главного тренера.

— Вчера начали шутить, что освобождается Йоахим Лев. Он в списке?

— Нет.

  • Тедеско покинет «Спартак» летом в связи с истечением контракта.
  • По информации журналиста Егорова, Станислав Черчесов – один из возможных вариантов «Спартака».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (12)
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derrik2000
1615472946
"Мы уже говорили, что времени у нас не так много. Мы должны найти кандидатуру, согласовать ее и в дальнейшем приступить к работе. Мы уже подбираем главного тренера." Потом появится "имярек послал представителей Спартака далеко и надолго", а потом "у нас ещё остались...". И так, пока ни одного не останется. Клоунов люблю. Но ТОЛЬКО В ЦИРКЕ и ТОЛЬКО с отличными репризами.
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ySS
1615475683
Ниочемная писанина
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SLADE2020
1615476070
Действительно, что Мельников толком рассказал? Что есть критерии поиска? Ну слава Богу, что хоть критерии есть.
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Валерий2705
1615477064
Профессионалы!!! Меняют тренера каждый год))) И главный критерий наверно, что бы был готов год отработать)
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Дедуктор
1615478179
Зря они это затеяли. Лучше бы цiганенка уговорили остаться. У того вполне получается строить весьма симпатичную команду. .
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Sky Spartak
1615492442
Бердыева обратно не позовут...А так бы он мог до Чемпионства довести к 100 летию...но сам виноват...Карпин не пойдёт..хотя я был бы рад... в остальных не верю )))
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general.lizyukov
1615492707
Если русский- то Лёня. Если иностранец - какую-нибудь шишку привезут. Опять Лукойл доят.
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raritet
1615492780
Хорошо бы Валеру вернуть. Интересно было бы посмотреть с таким прекрасным подбором игроком на его систему.
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амани
1615539506
хотя . я не болел Спартака. тренера меняют очень часто. результат сегодня. тренеру не дают время. поставить игру. требуют результат. так никакой игры не будет. это путь в никуда
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