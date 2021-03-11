«Спартак»: «Уже подбираем главного тренера. В списке будет не больше пяти кандидатов»

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о процессе поиска нового главного тренера команды.

— Мы не просто определяем круг, а уже работаем над поиском главного тренера. Времени у нас не так много, мы это понимаем. Думаю, кандидатов не должно быть слишком много — это означало бы, что мы непрофессионально подходим к вопросу. Не более пяти кандидатур.

— Сформированы ли уже критерии по новому главному тренеру?

— Конечно, сформированы. Мы уже говорили, что времени у нас не так много. Мы должны найти кандидатуру, согласовать ее и в дальнейшем приступить к работе. Мы уже подбираем главного тренера.

— Вчера начали шутить, что освобождается Йоахим Лев. Он в списке?

— Нет.