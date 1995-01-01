«Спартак»: «Уже подбираем главного тренера. В списке будет не больше пяти кандидатов»

1. Хрюшкин
2. Ховрин
3. Поросенко
4. Рылов
5. Пигз
Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о процессе поиска нового главного тренера команды.
— Мы не просто определяем круг, а уже работаем над поиском главного тренера. Времени у нас не так много, мы это понимаем. Думаю, кандидатов не должно быть слишком много — это означало бы, что мы непрофессионально подходим к вопросу. Не более пяти кандидатур.
— Сформированы ли уже критерии по новому главному тренеру?
— Конечно, сформированы. Мы уже говорили, что времени у нас не так много. Мы должны найти кандидатуру, согласовать ее и в дальнейшем приступить к работе. Мы уже подбираем главного тренера.
— Вчера начали шутить, что освобождается Йоахим Лев. Он в списке?
— Нет.
- Тедеско покинет «Спартак» летом в связи с истечением контракта.
- По информации журналиста Егорова, Станислав Черчесов – один из возможных вариантов «Спартака».