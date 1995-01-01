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    «Спартак»: «Уже подбираем главного тренера. В списке будет не больше пяти кандидатов»

    Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о процессе поиска нового главного тренера команды.

    — Мы не просто определяем круг, а уже работаем над поиском главного тренера. Времени у нас не так много, мы это понимаем. Думаю, кандидатов не должно быть слишком много — это означало бы, что мы непрофессионально подходим к вопросу. Не более пяти кандидатур.

    — Сформированы ли уже критерии по новому главному тренеру?

    — Конечно, сформированы. Мы уже говорили, что времени у нас не так много. Мы должны найти кандидатуру, согласовать ее и в дальнейшем приступить к работе. Мы уже подбираем главного тренера.

    — Вчера начали шутить, что освобождается Йоахим Лев. Он в списке?

    — Нет.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Бомбардиръ 3 минуты назад

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      Рейтинг: +14386

      derrik2000 3 минуты назад

      "Мы уже говорили, что времени у нас не так много. Мы должны найти кандидатуру, согласовать ее и в дальнейшем приступить к работе. Мы уже подбираем главного тренера."

      Потом появится "имярек послал представителей Спартака далеко и надолго", а потом "у нас ещё остались...".
      И так, пока ни одного не останется.
      Клоунов люблю.
      Но ТОЛЬКО В ЦИРКЕ и ТОЛЬКО с отличными репризами.

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