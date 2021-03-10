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  • Главные новости дня. Ари покинет «Краснодар» после сезона, штаб Черчесова получает 20 миллионов рублей за победу в товарищеском матче

Главные новости дня. Ари покинет «Краснодар» после сезона, штаб Черчесова получает 20 миллионов рублей за победу в товарищеском матче

10 марта 2021, 23:23
1

Baza: «Локомотив» уволил 20 сотрудников после фото в майках с матерной надписью.

Sport24: Ари покинет «Краснодар» в конце сезона.

CNN: стадион «Маракана» будет переименован в честь Пеле.

Онопко – о Васине: «Защитник от бога с данными Беккенбауэра. Но страшно невезучий».

Вилков: «Летел с фанатами «Спартака», и они начали: «Ой, это Вилков! Давайте выкинем его из самолета!».

Baza: тренерский штаб Черчесова получает 20 миллионов премиальных за победу в товарищеских матчах.

Порносайт Stripchat может стать титульным спонсором «Интера».

TyC Sports: «Барселона» сделала официальное предложение Агуэро. Он близкий друг Месси.

Иванов обслужит матч «Динамо» – «Спартак» и другие назначения 22-го тура РПЛ.

Пилипчука уволили с поста главного тренера «Спартака-2».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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erma
1615423934
Какая хрень. Поэтому и выбирают Молдавии чтобы бабки получить наверняка, а Молдавия нет проигрывает.
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