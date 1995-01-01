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    Eurosport: «ПСЖ» осудил фанатов, сравнивших Шакиру с проституткой

    8 марта фанаты «ПСЖ» представили подготовленные баннеры к ответном матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», сообщает Eurosport.fr.

    По информации источника, один из баннеров был посвящен певице Шакире – подруге защитника «Барсы» Жерара Пике. На баннере было написано «Шакира из Ла-Жункеры».

    Ла-Жункера – каталонский город, расположенный на границе с Францией. Он известен большим количеством борделей и уличной проституцией.

    «ПСЖ» осудил действия своих фанатов. Парижский клуб считает подобные послания «абсурдными и совершенно неприемлемыми».

    • В первом матче «ПСЖ» разгромил «Барселону» – 4:1.
    • Начало ответной встречи – в 23:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurosport.fr

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии11
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      Рейтинг: +20331

      DOCTOR PENALTY 10 минут назад

      Шакиру не надо ни с кем сравнивать, она создана не для сравнения...)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5892

      серега кашин 29 минут назад

      придурков в любой стране хватает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3828

      maygli 55 минут назад

      М-да... дураков везде хватает.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19380

      bset 1 час назад

      В чем прикол вместо поддержки своей команды оскорблять чужую команду?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14278

      alarm > bset 1 час назад

      одно другому не мешает, как бы (зенит-спартаг). гы-гы!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1951

      Вот оно чё Михалыч > alarm 1 час назад

      Да , был идиотизм от идиотов, называющих себя фанатами Зенита.В 2008 -м в матче между «Зенитом» и «Динамо» , развернули баннер ---«Сдох ваш Яшин, сдохнет и «Динамо»...Идиоты безграничны ((

      1
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      ...
      Рейтинг: +10489

      DeStar > bset 7 минут назад

      так еще и даже не команду, а жену одного из футболистов. Это еще хуже

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -1951

      Вот оно чё Михалыч 2 часа назад

      Оскорблять женщину только потому что её муж играет в команде-сопернике это верх идиотизма и дурной тон.Хотя таких везде хватает.Здесь например есть Динарка.

      3
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      Рейтинг: +1053

      кто там 2 часа назад

      Осудительный моментик)
      Хоть пуке тот ещё твитераст, но подружку то его зачем трогать?)

      1
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      Рейтинг: +14278

      alarm 2 часа назад

      одна маленькая поправочка: они официально не женаты.

      4
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      Рейтинг: -1951

      Вот оно чё Михалыч > alarm 2 часа назад

      Два сына больше говорят об их отношениях чем штампик в паспортах.

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